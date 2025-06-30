Пенсионные надбавки: кому положены дополнительные выплаты с 1 июля

2:01 Your browser does not support the audio element. Экономика

С 1 июля 2025 года в России определенные группы граждан смогут рассчитывать на повышенные пенсионные выплаты и надбавки, как сообщил член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.

Фото: commons.wikimedia.org by ХВикт, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Деньги

Эти изменения коснутся пенсионеров, которые прекратили трудовую деятельность, достигли 80-летнего возраста, получили группу инвалидности или стали опекунами для нетрудоспособных иждивенцев.

Для граждан, которым исполнится 80 лет в июле, будет удвоена фиксированная выплата к страховой пенсии, что составит 17 815 рублей 40 копеек (при базовой фиксированной части в 8 907 рублей 70 копеек). Это повышение произойдет автоматически, если информация корректно отражена в базе данных Социального фонда России. Если потребуется подтверждение, пенсионеры могут обратиться в фонд лично.

Также с июля увеличенная пенсия будет полагаться тем, кто в июне получил первую группу инвалидности. Им также будет выплачиваться двойная фиксированная часть пенсии — те же 17 815 рублей 40 копеек, независимо от возраста.

Если у пенсионера на иждивении есть нетрудоспособные родственники (дети до 18 лет, студенты до 23 лет или инвалиды), ему будет назначена ежемесячная прибавка в размере 2 969 рублей 23 копейки за каждого иждивенца, но не более чем за троих.

Для работающих пенсионеров, завершивших трудовую деятельность в июне, с июля начнется выплата пенсии в полном размере, с учётом всех ранее не применявшихся индексаций. Перерасчет будет происходить автоматически, но может отразиться в суммах выплат через два-три месяца, согласно ТАСС.

Уточнения

Пе́нсия (от лат. pensio — платёж) — регулярные денежные выплаты лицам, которые достигли пенсионного возраста, имеют инвалидность, потеряли кормильца или в связи с длительной профессиональной деятельностью и позволяющие человеку жить полноценно, как в физическом, так и в духовном плане.





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