Россиянам рассказали о надёжных вложениях: что выбрать, чтобы не потерять сбережения

1:01 Your browser does not support the audio element. Экономика

В России максимально надежными вложениями на сегодняшний день считаются банковские депозиты и облигации федерального займа (ОФЗ).

Фото: www.freepik.com by ededchechine is licensed under Free More info Деньги

Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в интервью РИА Новости.

Он отметил, что выбор между вкладом и инвестициями зависит от целей и склонности к риску. Депозиты и ОФЗ предлагают высокую доходность при текущих ставках.

Аксаков также упомянул, что акции российских компаний могут потенциально обеспечить более высокую доходность, так как они сейчас недооценены из-за санкционных рисков. Однако стоит помнить, что риски потерь при вложении в акции значительно выше по сравнению с ОФЗ.

Кроме того, он отметил, что Госдума планирует повысить привлекательность долгосрочных инвестиционных инструментов и внести законопроект, который освободит от НДФЛ проценты по депозитам, сроком от трех лет.

Уточнения

Банковский вклад (или банковский депозит от лат. depositum — вещь на хранении) — сумма денег, переданная лицом кредитному учреждению с целью получить доход в виде процентов, образующихся в ходе финансовых операций со вкладом.





Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.