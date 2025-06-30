Россиянам рассказали о надёжных вложениях: что выбрать, чтобы не потерять сбережения

В России максимально надежными вложениями на сегодняшний день считаются банковские депозиты и облигации федерального займа (ОФЗ).
Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в интервью РИА Новости.
Он отметил, что выбор между вкладом и инвестициями зависит от целей и склонности к риску. Депозиты и ОФЗ предлагают высокую доходность при текущих ставках.
Аксаков также упомянул, что акции российских компаний могут потенциально обеспечить более высокую доходность, так как они сейчас недооценены из-за санкционных рисков. Однако стоит помнить, что риски потерь при вложении в акции значительно выше по сравнению с ОФЗ.
Кроме того, он отметил, что Госдума планирует повысить привлекательность долгосрочных инвестиционных инструментов и внести законопроект, который освободит от НДФЛ проценты по депозитам, сроком от трех лет.
Банковский вклад (или банковский депозит от лат. depositum — вещь на хранении) — сумма денег, переданная лицом кредитному учреждению с целью получить доход в виде процентов, образующихся в ходе финансовых операций со вкладом.
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