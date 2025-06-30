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К чему готовится россиянам: 1 июля вступят в силу эти нововведения

1:54
Экономика

С 1 июля по всей России тарифы на коммунальные услуги вырастут в среднем на 11,9%.

договор
Фото: freepik.com by Drazen Zigic, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
договор

Это выше, чем в предыдущие годы: в 2024 году рост составил 9,8%, а в 2023 — 8,1%. В некоторых регионах, таких как Архангельская область, рост может составить до 24,8%. В Москве коммунальные услуги подорожают на 15%, особенно ощутимо вырастут тарифы на электроэнергию — на 12,6-22,8%.

С 1 июля появятся социальные вклады для граждан с низкими доходами, которые получают поддержку от государства. Эти вклады помогут защитить накопления от инфляции. Максимальная сумма вклада — 50 тыс. руб., и проценты будут начисляться ежемесячно.

С 1 июля банки будут обязаны соблюдать новые макропруденциальные лимиты при выдаче ипотечных кредитов. Доля ипотеки с определенными характеристиками не должна превышать пороговые значения, а также вводится антициклическая надбавка для крупных банков. 

Упростится оформления наследства для родственников погибших участников боевых действий. С 15 июля наследство можно будет открывать с даты записи о смерти. Это касается родственников погибших участников военной операции и граждан, пострадавших на территориях боевых действий. 

С 1 июля в трудовой стаж россиян будут включаться периоды работы на Украине и в некоторых других регионах (ЛНР, ДНР, а также Херсонская и Запорожская области) до начала военной операции, пишет РБК.

Уточнения

Ипоте́ка (от др.-греч. ὑποθήκη — подпорка, подставка) — вариант залога недвижимости, при котором объект недвижимости остаётся во владении и пользовании должника (в отличие от заклада), а кредитор, в случае невыполнения должником своего обязательства, приобретает право получить удовлетворение за счёт реализации данного имущества.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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