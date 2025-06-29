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Евро под запретом? Сербский Alta Banka перестал обслуживать граждан России и Белоруссии

Экономика

Сербский Альта Банк ограничил платежи в евро для россиян и белорусов.

Евро
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Евро

Согласно информации от Telegram-канала "360", банк запретил гражданам этих стран проводить операции в евро. Причина в том, что европейские банки-партнеры Alta Banka считают такие транзакции высокорискованными. Платежи будут отклоняться даже если они не связаны с санкциями.

Ранее крупнейший итальянский банк Intesa Sanpaolo также прекратил прием евро-платежей из российских банков, оставив лишь исключение для своей дочерней компании в России — "Интезы". Представители банка уточнили, что ограничения касаются только коммерческих платежей по счетам внутри самого банка и его дочерних структур на территории Италии.

Уточнения

Транза́кция (англ. transaction, от лат. transactio — соглашение, договор) — минимальная логически осмысленная операция, которая имеет смысл и может быть совершена только полностью.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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