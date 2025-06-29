Квартиры до 5 млн разбирают как горячие пирожки: как изменился рынок недвижимости в России за год

1:47 Your browser does not support the audio element. Экономика

Продолжающийся рост цен на недвижимость в России приводит к уменьшению доли доступных квартир стоимостью до 5 млн руб.

Фото: Designed be Freepik by drazenzigic, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Просмотр квартиры перед покупкой

В первом квартале 2025 года такие сделки составили 63,1% от общего объема на вторичном рынке, что на 4,7 процентного пункта меньше, чем год назад. В Москве доля сделок с квартирами до 5 млн руб. упала до 5,5%.

Причины снижения связаны с ростом цен на жилье: в Москве средняя стоимость квартир увеличилась на 5,3%, а в других регионах — на 8,8%. В некоторых городах, например, в Казани, цены выросли на 12% за год.

Количество сделок на вторичном рынке в целом сократилось на 20%, хотя в Москве оно увеличилось на 15%. Это связано с меньшей зависимостью московского рынка от ипотечных программ, ставки по которым превышают 25%.

Эксперты отмечают, что в Москве осталось очень мало квартир до 5 млн руб., и сейчас это в основном маленькие студии. В то же время на рынке появляется все больше дорогой недвижимости, и в конце марта 2025 года было предложено более 200 уникальных дорогих лотов, что на 50% больше по сравнению с прошлым годом.

Руководители компаний предсказывают, что спрос на доступные квартиры продолжит снижаться, если цены будут расти. Однако возможно изменение ситуации, если ключевая ставка ЦБ снизится, что может привести к увеличению спроса на жилье, согласно "Ъ".

Уточнения

Ры́нок — совокупность процессов и процедур, обеспечивающих обмен отдельными товарами и услугами между покупателями (потребителями) и продавцами (поставщиками).





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