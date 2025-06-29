Шокирующий убыток Nissan: $4,5 млрд и остановка дивидендов — что будет дальше

Японский автопроизводитель Nissan сообщил о чистом убытке в размере $4,5 млрд за последний финансовый год, и, в связи с этим, компания приостановила выплаты дивидендов.
Основные причины убытков — обесценение активов и расходы на реструктуризацию.
Кроме того, Nissan планирует закрыть свои заводы как в Японии, так и за границей. В Японии закроются два завода: в Оппаме, который работает с 1961 года, и в Сенане, где Nissan владеет лишь половиной активов через компанию Nissan Shatai.
Также в рамках оптимизации будут закрыты заводы в Южной Африке, Индии, Аргентине и Мексике, согласно carscoops.
Таким образом, Nissan пытается сократить текущие расходы в условиях финансовых трудностей.
Акти́в (англ asset) — часть бухгалтерского баланса (левая сторона), отражающая состав и стоимость имущества организации на определённую дату; совокупность имущества, принадлежащего юридическому лицу или предпринимателю.
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