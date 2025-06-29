Шокирующий убыток Nissan: $4,5 млрд и остановка дивидендов — что будет дальше

0:53 Your browser does not support the audio element. Экономика

Японский автопроизводитель Nissan сообщил о чистом убытке в размере $4,5 млрд за последний финансовый год, и, в связи с этим, компания приостановила выплаты дивидендов.

Фото: Wikipedia by Kazyakuruma, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ nissan GTR 2022

Основные причины убытков — обесценение активов и расходы на реструктуризацию.

Кроме того, Nissan планирует закрыть свои заводы как в Японии, так и за границей. В Японии закроются два завода: в Оппаме, который работает с 1961 года, и в Сенане, где Nissan владеет лишь половиной активов через компанию Nissan Shatai.

Также в рамках оптимизации будут закрыты заводы в Южной Африке, Индии, Аргентине и Мексике, согласно carscoops.

Таким образом, Nissan пытается сократить текущие расходы в условиях финансовых трудностей.

Уточнения

Акти́в (англ asset) — часть бухгалтерского баланса (левая сторона), отражающая состав и стоимость имущества организации на определённую дату; совокупность имущества, принадлежащего юридическому лицу или предпринимателю.





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