Почему поколение Z обсуждает финансовые вопросы чаще, чем старшее поколение

0:50 Your browser does not support the audio element. Экономика

Финансовые эксперты связывают успехи поколения Z в накоплениях с изменениями в законодательстве и технологиями.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Стопки монет на столе

Приложения для бюджетирования и подкасты о личных финансах тоже помогают молодым людям лучше разбираться в экономии и инвестициях.

Например, 64% новых пользователей приложения Acorns — это люди в возрасте от 18 до 35 лет, а 75% клиентов Robinhood относятся к поколению Z или миллениалам.

Райан Викторин, финансовый консультант в Fidelity Investments, отмечает, что поколение Z понимает, что ранние инвестиции открывают больше возможностей и свободы в жизни.

Поколение Z активно обсуждает финансы и инвестиции со сверстниками, пишет nytimes.

Уточнения

Инвести́ции (англ. Investment) — размещение капитала с целью получения прибыли. Если проект убыточен — инвестиции могут быть утрачены полностью или частично.





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