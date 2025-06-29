Почему поколение Z обсуждает финансовые вопросы чаще, чем старшее поколение

Финансовые эксперты связывают успехи поколения Z в накоплениях с изменениями в законодательстве и технологиями.
Приложения для бюджетирования и подкасты о личных финансах тоже помогают молодым людям лучше разбираться в экономии и инвестициях.
Например, 64% новых пользователей приложения Acorns — это люди в возрасте от 18 до 35 лет, а 75% клиентов Robinhood относятся к поколению Z или миллениалам.
Райан Викторин, финансовый консультант в Fidelity Investments, отмечает, что поколение Z понимает, что ранние инвестиции открывают больше возможностей и свободы в жизни.
Поколение Z активно обсуждает финансы и инвестиции со сверстниками, пишет nytimes.
Инвести́ции (англ. Investment) — размещение капитала с целью получения прибыли. Если проект убыточен — инвестиции могут быть утрачены полностью или частично.
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