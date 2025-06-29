Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Корм, который вы считаете полезным, может медленно убивать питомца
Пасынковать или нет? Узнайте, как эта простая процедура преобразует баклажаны
Секрет голливудских локонов: как часто мыть голову летом, чтобы волосы сияли
Алгарве для своих: скрытый город, который не пускает шумных туристов
Тяга к вредному — не блажь: вот что на самом деле стоит за желанием съесть шоколадку
Бензонасос под подозрением: как найти виновника поломки среди исправных систем
Без духовки, без форм и без суеты — тирамису, который радует вкусом, экономит время и деньги
Мощные мышцы глубокого корпуса и стальной пресс: вам понадобится всего 5 упражнений
Вид за стеклом не спасёт от плесени: что скрывает модный тренд в кухне

Почему поколение Z обсуждает финансовые вопросы чаще, чем старшее поколение

0:50
Экономика

Финансовые эксперты связывают успехи поколения Z в накоплениях с изменениями в законодательстве и технологиями. 

Стопки монет на столе
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Стопки монет на столе

Приложения для бюджетирования и подкасты о личных финансах тоже помогают молодым людям лучше разбираться в экономии и инвестициях.

Например, 64% новых пользователей приложения Acorns — это люди в возрасте от 18 до 35 лет, а 75% клиентов Robinhood относятся к поколению Z или миллениалам.

Райан Викторин, финансовый консультант в Fidelity Investments, отмечает, что поколение Z понимает, что ранние инвестиции открывают больше возможностей и свободы в жизни.

Поколение Z активно обсуждает финансы и инвестиции со сверстниками, пишет nytimes.

Уточнения

Инвести́ции (англ. Investment) — размещение капитала с целью получения прибыли. Если проект убыточен — инвестиции могут быть утрачены полностью или частично.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Сильный, выносливый, умный — но бесполезный: почему лось так и не стал транспортом для человека
Домашние животные
Сильный, выносливый, умный — но бесполезный: почему лось так и не стал транспортом для человека Аудио 
Охотник и громила: что будет, если тигр и медведь не поделят добычу
Домашние животные
Охотник и громила: что будет, если тигр и медведь не поделят добычу Аудио 
Проверка двигателя без оборудования: достаточно одной детали
Авто
Проверка двигателя без оборудования: достаточно одной детали Аудио 
Популярное
Золотой чай для ума, сердца и кожи: напиток, который заменит ромашку, мяту и даже кофе

Чай, который улучшает настроение, укрепляет сердце и помогает засыпать. Не ромашка и не цикорий — это золотой напиток, который стоит попробовать.

Золотой чай для ума, сердца и кожи: напиток, который заменит ромашку, мяту и даже кофе
Сухие пятки и натоптыши исчезли за 2 применения: как ухаживаю за стопами летом без похода к мастеру
Сухие пятки и натоптыши исчезли за 2 применения: как ухаживаю за стопами летом без похода к мастеру
Сорока, которая притворялась собакой: трогательная история из Австралии, покорившая интернет
Кольцо за миллионы, венчание, завтраки на Патриарших: что известно о предстоящей свадьбе Муцениеце и Дранги
Азербайджан забыл, что победил в войне Армению, а не Россию Любовь Степушова Зона 51: что скрывали секретные документы об инопланетной базе? Ответ шокирует Игорь Буккер Возрождение классики: Глеб Матвейчук создал мюзикл Ревизор с невероятными декорациями Анжела Якубовская
Охотник и громила: что будет, если тигр и медведь не поделят добычу
Машина ещё пахнет заводом, а уже висит на продаже: массовый исход с Lada Vesta
Святой Грааль морей найден: на дне Карибского моря обнаружили сокровища на 21 миллиард долларов
Святой Грааль морей найден: на дне Карибского моря обнаружили сокровища на 21 миллиард долларов
Последние материалы
Собачий зевок: способ общения, который вы могли игнорировать
Почему поколение Z обсуждает финансовые вопросы чаще, чем старшее поколение
Фантомный вор: что крадёт электричество, пока вы спите и как это остановить
Загадочная энергия на неделе для Близнецов: как извлечь максимум из общения и новых знаний
Огурцы, которые не подводят: ранние, средние и поздние сорта
Неувядающая красота Жасмин: 47-летняя певица рассказала, как поддерживает форму без чудодейственных средств
Кэмерон обвинил Нолана в моральной трусости: режиссёр Аватара раскритиковал Оппенгеймера
Вы обвиняете кота, а он просто не может дышать в своём туалете
Как Брэд Питт разработал часы своей мечты для фильма Формула-1
Легкий салат с хрустящими овощами и креветками — вкусное решение для быстрого ужина
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.