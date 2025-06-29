Лососевые нерестовые реки и озёра под защитой: какие меры принимают в Камчатском крае

1:02 Your browser does not support the audio element. Экономика

В Камчатском крае усилили охрану лососевых нерестовых рек и озер на заповедных территориях, таких как Кроноцкий и Корякский заповедники, а также Южно-Камчатский заказник.

Фото: commons.wikimedia.org by Rost.galis, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Камчатка

Патрулирование теперь осуществляется круглосуточно и в труднодоступные места и вопреки сложным погодным условиям.

Инспекторы часто сталкиваются с медведями, которые ожидают массового нереста лососей. Основное внимание в Южно-Камчатском федеральном заказнике уделяется патрулированию бассейна реки Озерной, куда лососи заходят на нерест из Охотского моря, а затем перемещаются в Курильское озеро для размножения. Также усилили контроль на тихоокеанском побережье Кроноцкого заповедника и на побережье Берингова моря в Корякском заповеднике.

В оперативные группы входят опытные госинспекторы, и заповедник активно сотрудничает с местными органами власти, силовыми структурами и экстренными службами для эффективной охраны лосося, пишет Fishnews.

Уточнения

Не́рест — сложное инстинктивное поведение рыб в период размножения. Обычно происходит в определённых местах (на нерестилищах). У многих рыб во время нереста появляется брачный наряд - меняется окраска тела. Некоторые рыбы (проходные) для нереста идут из моря в реки (лососёвые, осетровые) или из рек в моря (речной угорь).





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