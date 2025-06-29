Лососевые нерестовые реки и озёра под защитой: какие меры принимают в Камчатском крае

В Камчатском крае усилили охрану лососевых нерестовых рек и озер на заповедных территориях, таких как Кроноцкий и Корякский заповедники, а также Южно-Камчатский заказник.
Патрулирование теперь осуществляется круглосуточно и в труднодоступные места и вопреки сложным погодным условиям.
Инспекторы часто сталкиваются с медведями, которые ожидают массового нереста лососей. Основное внимание в Южно-Камчатском федеральном заказнике уделяется патрулированию бассейна реки Озерной, куда лососи заходят на нерест из Охотского моря, а затем перемещаются в Курильское озеро для размножения. Также усилили контроль на тихоокеанском побережье Кроноцкого заповедника и на побережье Берингова моря в Корякском заповеднике.
В оперативные группы входят опытные госинспекторы, и заповедник активно сотрудничает с местными органами власти, силовыми структурами и экстренными службами для эффективной охраны лосося, пишет Fishnews.
Не́рест — сложное инстинктивное поведение рыб в период размножения. Обычно происходит в определённых местах (на нерестилищах). У многих рыб во время нереста появляется брачный наряд - меняется окраска тела. Некоторые рыбы (проходные) для нереста идут из моря в реки (лососёвые, осетровые) или из рек в моря (речной угорь).
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Чай, который улучшает настроение, укрепляет сердце и помогает засыпать. Не ромашка и не цикорий — это золотой напиток, который стоит попробовать.