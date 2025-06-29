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Поставки газа по Турецкому потоку: какие страны останутся на этом маршруте

1:25
Экономика

Поставки газа из России по "Турецкому потоку" и его продолжению — "Балканскому потоку" будут стабильными в ближайшие 2,5 года, даже если введут эмбарго на российский газ в ЕС, считает Алексей Белогорьев, директор по исследованиям Института энергетики и финансов.

Турецкий поток
Фото: commons.wikimedia.org by kremlin.ru, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Турецкий поток

Он отметил, что объемы поставок останутся достаточно стабильными, а с 2024 года к традиционным потребителям, таким как Венгрия, Сербия и Греция, добавится и Словакия, куда газ будет поступать транзитом через Венгрию. Однако, по его словам, Греция, Болгария и Румыния могут постепенно отказаться от российского газа.

Белогорьев прогнозирует, что если в 2025 году поставки по "Турецкому потоку" составят примерно 15-16 миллиардов кубометров, то к 2028 году они могут снизиться до 12 миллиардов. Он также считает, что даже в случае эмбарго, газ все равно будет поступать в Турцию физически.

"Турецкий поток" — газопровод из России в Турцию через Черное море, мощностью 31,5 миллиарда кубометров в год, который стал единственным маршрутом для поставок "Газпрома" в Европу после прекращения транзита через Украину с 1 января 2025 года, пишет РИА Новости.

Уточнения

Эмба́рго (от исп. embargo — «наложение ареста», «запрещение»):

  • Наложение государством запрета на ввоз другими странами или вывоз из страны золота или иностранной валюты, отдельных видов товаров — оружия, современных технологий и других;
  • Запрещение государственной властью захода в порты своей страны судов, принадлежащих другим странам, или выхода из своих портов судов других стран;
  • Частичное или полное прекращение торговли с определёнными странами по решению ООН или другого межгосударственного объединения, в качестве репрессивной меры по отношению к данной стране за нарушение Устава ООН, другие неблаговидные действия.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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