Поставки газа по Турецкому потоку: какие страны останутся на этом маршруте

1:25 Your browser does not support the audio element. Экономика

Поставки газа из России по "Турецкому потоку" и его продолжению — "Балканскому потоку" будут стабильными в ближайшие 2,5 года, даже если введут эмбарго на российский газ в ЕС, считает Алексей Белогорьев, директор по исследованиям Института энергетики и финансов.

Фото: commons.wikimedia.org by kremlin.ru, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Турецкий поток

Он отметил, что объемы поставок останутся достаточно стабильными, а с 2024 года к традиционным потребителям, таким как Венгрия, Сербия и Греция, добавится и Словакия, куда газ будет поступать транзитом через Венгрию. Однако, по его словам, Греция, Болгария и Румыния могут постепенно отказаться от российского газа.

Белогорьев прогнозирует, что если в 2025 году поставки по "Турецкому потоку" составят примерно 15-16 миллиардов кубометров, то к 2028 году они могут снизиться до 12 миллиардов. Он также считает, что даже в случае эмбарго, газ все равно будет поступать в Турцию физически.

"Турецкий поток" — газопровод из России в Турцию через Черное море, мощностью 31,5 миллиарда кубометров в год, который стал единственным маршрутом для поставок "Газпрома" в Европу после прекращения транзита через Украину с 1 января 2025 года, пишет РИА Новости.

Уточнения

Эмба́рго (от исп. embargo — «наложение ареста», «запрещение»):



Наложение государством запрета на ввоз другими странами или вывоз из страны золота или иностранной валюты, отдельных видов товаров — оружия, современных технологий и других;

Запрещение государственной властью захода в порты своей страны судов, принадлежащих другим странам, или выхода из своих портов судов других стран;

Частичное или полное прекращение торговли с определёнными странами по решению ООН или другого межгосударственного объединения, в качестве репрессивной меры по отношению к данной стране за нарушение Устава ООН, другие неблаговидные действия.

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