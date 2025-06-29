Сотрудничеству быть! Башкирия и МАЗ запустят завод по производству троллейбусов

Строительство совместного предприятия по производству троллейбусов между Уфимским трамвайно-троллейбусным заводом (УТТЗ) и МАЗ планируется начать в 2026 году, сообщил Рустам Муратов, первый зампремьер-министра Башкирии, на XII форуме регионов России и Белоруссии.
Муратов отметил, что работы начнутся в следующем году, так как проектная документация сейчас готовится. Он подчеркнул, что в Башкирии практикуется быстрое строительство, как это было с заводом "Амкадор", который возводили всего за 9 месяцев. Если стройка начнется весной, проект может быть реализован за год.
Площадкой для нового завода станет особая экономическая зона "Алга", для которой уже подготовлена вся необходимая документация и подана заявка на федеральный уровень.
Также Муратов рассказал о вопросах кадрового обеспечения, отмечая, что заключены соглашения с учебными заведениями для подготовки специалистов. Он добавил, что для производства потребуется множество комплектующих, и несколько предприятий готовы помочь с их поставкой.
УТТЗ и МАЗ уже производят современные троллейбусы по партнерскому соглашению, заключенному в начале 2023 года, и на данный момент выпущено более 700 единиц, передает ТАСС.
ОАО «Минский автомобильный завод» (МАЗ) — управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ» (бел. Мінскі аўтамабільны завод) — советская, позднее белорусская автомобилестроительная компания, специализирующаяся на выпуске большегрузной автомобильной, а также автобусной, троллейбусной и прицепной техники.
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