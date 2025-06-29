России хватит на 1000 лет! Уголь остаётся в игре на столетия

Дмитрий Исламов, статс-секретарь и замминистра энергетики России, заявил, что текущих запасов угля в стране хватит на 500-600 лет, а с учетом доразведки новых запасов — на 1 000 лет.

Фото: commons.wikimedia.org by Peruanec, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Находкинский торговый порт

Он отметил, что для поддержания нынешних уровней добычи угля запасы достаточно, а если продолжить геологоразведку, то ресурсы будут доступны ещё дольше. Исламов также подчеркнул, что уголь останется важным энергоресурсом, несмотря на "зеленую" повестку и мнение некоторых специалистов о его возможном исчезновении из энергобаланса.

По его словам, уголь может стать полностью чистым с точки зрения экологии и климата, и его использование продолжится в будущем, передает ТАСС.

Уточнения

Гео̀логоразве́дочные рабо́ты — комплекс различных специальных геологических и других работ, производимых с целью поиска, обнаружения и подготовки к промышленному освоению месторождений полезных ископаемых.



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