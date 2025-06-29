Подработка для школьников: сколько платят подросткам и какие сферы самые популярные

Медианная заработная плата россиян в возрасте от 14 до 18 лет составляет 31,4 тысячи рублей в месяц, согласно исследованию сервиса HeadHunter.
С начала года подростки разместили более 682 тысяч резюме, в то время как работодатели отправили почти 3 миллиона приглашений. Это свидетельствует о растущем интересе молодежи к подработке и высоком спросе на молодых специалистов со стороны бизнеса. Ожидается, что медианная зарплата подростков в 2025 году останется на уровне 31,4 тысячи рублей.
Подростки чаще всего выбирают сферы обслуживания, логистики и продаж. Наибольшее количество резюме было подано на такие профессии, как официанты, бармены и баристы (9%), упаковщики и комплектовщики (7%), а также менеджеры по продажам и работе с клиентами (5%), согласно РИА Новости.
Спрос (англ. demand) — это зависимость между ценой и количеством товара, который покупатели могут и желают купить по строго определённой цене, в определённый промежуток времени.
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