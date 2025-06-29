200 млрд под защитой? Почему брачный договор стал обязательным для основателя Amazon Безоса

2:14 Your browser does not support the audio element. Экономика

Недавно основатель Amazon Джефф Безос заключил брак с бывшей журналисткой Лорен Санчес. Эксперты по семейному праву и управлению капиталом предполагают, что пара, скорее всего, заключила тщательно проработанный брачный договор, учитывая состояние Безоса, которое оценивается более чем в 200 миллиардов долларов.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Деловая женщина с документами

Известно, что после развода его бывшая жена Маккензи Скотт получила акции Amazon на сумму около 38 миллиардов долларов, что сделало ее одной из самых состоятельных женщин в мире. Брачный контракт у пары отсутствовал.

Энн Паап, управляющий директор Cresset Capital, отмечает, что брачные контракты становятся все более распространенными, особенно для сверхбогатых, и часто являются обязательным условием для семейных трастов. Подготовка к брачному контракту включает в себя полное раскрытие финансовых активов и долгов обеими сторонами.

Брук Саммерхилл, консультант по финансовым вопросам при разводах, подчеркивает, что в процессе оценки активов, от недвижимости до частных самолетов, участвует целая команда экспертов. По ее словам, решения часто принимаются командой, а не самим клиентом.

Паап отмечает, что ситуация Безоса не уникальна, поскольку для многих сверхбогатых людей вступление в брак является повторным, особенно если их активы значительно изменились с момента первого брака. Саммерхилл добавляет, что Безос, вероятно, предпримет все возможные меры для защиты своих активов, нажитых до брака, от смешивания с активами Санчес.

Чем больше состояние, тем сложнее брачный контракт, особенно в отношении деловых интересов и собственности. Состоятельные люди часто владеют активами по всему миру, что усложняет применение законов о разводе и наследовании. Паап подчеркивает, что предприниматели, такие как Безос, стремятся защитить свой бизнес в случае развода и не хотят рисковать передачей бывшему партнеру акций, достаточных для влияния на управление компанией, пишет Business Insider.

Уточнения

Контракт — особое соглашение между человеком и государством, порождающее административно-правовые отношения.





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