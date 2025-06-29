Российские морепродукты в Южной Корее: вырос спрос на крабы, но общий импорт на минимуме

1:42 Your browser does not support the audio element. Экономика

Согласно информации от статистической службы Южной Кореи, в мае текущего года Сеул существенно снизил объемы закупаемых морепродуктов у Москвы, достигнув минимальных показателей за последние 12 месяцев.

Фото: commons.wikimedia.org by José Carioca, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Южная Корея

Об этом сообщает РИА Новости. В мае 2025 года общий объем импорта морепродуктов из России в Южную Корею составил около 65 миллионов долларов США. Произошло сокращение закупок на 23%, что является самым низким значением с июня предыдущего года. Однако, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, наблюдается рост на 15,3%.

Наибольшим спросом среди корейских потребителей в мае пользовались крабы российского происхождения, импорт которых оценивается в 31,8 миллиона долларов. Россия остается вторым по величине поставщиком морепродуктов в Южную Корею, уступая лишь Китаю.

Ранее сообщалось, что по итогам 2024 года Южная Корея достигла рекордных объемов закупок российского ячменя на сумму 3,8 миллиона долларов. За указанный период Россия экспортировала в Южную Корею 15,2 тысячи тонн ячменя. Доходы российских экспортеров от этих продаж увеличились в 130 раз. Для сравнения, в 2023 году объем поставок российского ячменя в эту азиатскую страну составлял примерно 29 тысяч долларов за 92 тонны.

Уточнения

Спрос (англ. demand) — это зависимость между ценой и количеством товара, который покупатели могут и желают купить по строго определённой цене, в определённый промежуток времени.





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