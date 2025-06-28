Центробанк прикрыл лазейку — теперь кредит под машину получить труднее

2:23 Your browser does not support the audio element. Экономика

С 1 июля 2025 года Банк России вводит количественные ограничения на автокредиты и потребительские займы под залог автомобиля. Новые лимиты касаются как банков с универсальной лицензией (то есть с капиталом от 1 млрд рублей), так и микрофинансовых организаций (МФО).

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Автокредит

Почему вводят ограничения

В апреле 2025 года Совет директоров ЦБ принял решение о введении макропруденциальных лимитов. Поводом стала резкая активизация выдачи займов под залог транспорта — как среди банков, так и МФО. Часто это делалось для обхода более жестких регуляторных требований.

"Большая часть таких займов (58%) выдается гражданам с показателем долговой нагрузки более 50%", — подчеркнули в ЦБ. Именно поэтому было решено ограничить объем подобных кредитов для заёмщиков с высокой долговой нагрузкой.

Как работают новые лимиты

Максимально допустимая доля кредитов, выданных заёмщикам с высоким показателем долговой нагрузки, теперь ограничена:

Если долговая нагрузка от 50% до 80%, банки и МФО смогут выдавать не более 20% от общего объема автокредитов и кредитов под залог авто.

Если долговая нагрузка превышает 80%, лимит составит всего 5% от общего объема таких займов.

Как это повлияет на обычных заёмщиков

"Ограничение установлено с запасом для целевых автокредитов и не повлияет на возможность получить такой кредит для граждан, приобретающих автомобили", — уверяют в Центробанке.

То есть покупка машины в кредит по-прежнему останется доступной — если у заёмщика адекватная долговая нагрузка.

Также в регуляторе пояснили: лимиты по целевым автокредитам и нецелевым займам под залог транспортного средства установлены в одинаковом размере, чтобы исключить схемы обхода через "переупаковку" продукта.

В чём суть решения

Мера направлена на охлаждение перегрева на рынке кредитов под залог авто, где началось избыточное кредитование самых закредитованных клиентов. В ЦБ подчёркивают: новый подход не навредит добросовестным заёмщикам, но поможет снизить риски на системном уровне.

Уточнения

Микрофинансовые организации в России (МФО) — специальный вид небанковских финансовых организаций, обладающих правом выдачи займов физическим и юридическим лицам.



Автокредит ― разновидность потребительского кредита для приобретения автотранспортных средств, при котором это автотранспортное средство поступает в залог банку.



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