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BitBox02 Nova: кошелёк, который изменит ваше представление о безопасности криптовалют

1:54
Экономика

Одним из главных нововведений BitBox02 Nova стала полная поддержка устройств на iOS, включая iPhone и iPad. Это стало возможным благодаря разработке нового протокола связи Whisper, обеспечивающего безопасное и приватное соединение между кошельком и мобильными устройствами.

Аппаратный кошелёк
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Аппаратный кошелёк

Кроме того, в BitBox02 Nova используется сертифицированный чип безопасности EAL6+ от Infineon, который обеспечивает высокий уровень защиты от физических атак и несанкционированного доступа.

Дизайн и удобство использования

BitBox02 Nova оснащена прочным стеклянным OLED-дисплеем с улучшенной читаемостью и устойчивостью к царапинам. Интуитивно понятное управление осуществляется с помощью сенсорных панелей на боковых гранях устройства.

Поддержка криптовалют и версии прошивки

BitBox02 Nova выпускается в двух версиях прошивки: Multi edition и Bitcoin-only edition. Первая поддерживает различные криптовалюты, включая Bitcoin, Ethereum и более 1500 токенов ERC-20, а вторая предназначена исключительно для хранения Bitcoin, что снижает потенциальные векторы атак.

Безопасность и конфиденциальность

Устройство предлагает функции, такие как резервное копирование на microSD-карту, возможность восстановления кошелька с помощью seed-фразы и поддержку протокола Anti-Klepto для защиты от атак при подписании транзакций. Вся прошивка является открытым исходным кодом, что обеспечивает прозрачность и возможность аудита.

Доступность и цена

BitBox02 Nova уже доступна для предзаказа на официальном сайте производителя. Стоимость устройства составляет $168.

Уточнения

Криптовалю́та разновидность цифровой валюты, учёт внутренних расчётных единиц которой обеспечивает децентрализованная платёжная система (нет внутреннего или внешнего администратора или какого-либо его аналога), работающая в полностью автоматическом режиме.

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iOS (до 24 июня 2010 года — iPhone OS) — мобильная операционная система для смартфонов, электронных планшетов, носимых проигрывателей, разрабатываемая и выпускаемая американской компанией Apple.

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Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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