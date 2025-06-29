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355 километров, которые изменят Бразилию: новый газопровод переворачивает энергетический рынок страны

2:41
Экономика

После десяти лет сложной стройки, миллиардных вложений и бесконечных бюрократических препон, Бразилия наконец запустила проект, который может перевернуть её энергетическое будущее. Газопровод Rota 3, протянувшийся на 355 километров, стал настоящим символом не только инженерного упорства, но и стратегического сдвига в энергетической политике страны.

Газопровод
Фото: phmsa.dot.gov by PHMSA, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Газопровод

Rota 3 соединяет глубинные подсолевые месторождения в бассейне Сантоса — такие как Меро, Бузиос и Тупи — с ультрасовременным комплексом Gaslub в Итабораи, недалеко от Рио-де-Жанейро. Из них 307 километров пролегают по дну Атлантического океана. Этот гигант способен транспортировать до 21 миллиона кубометров газа в сутки.

От "белого слона" к символу надежды

Путь Rota 3 не был гладким. С момента запуска проекта в 2014 году стройку сопровождали коррупционные скандалы, экологические ограничения и замороженные контракты. На долгие годы UPGN (установка по переработке природного газа) в Итабораи превратилась в заброшенный "белый слон" и стала символом неэффективности. Однако с 2020 года, когда Petrobras пересмотрела приоритеты и сделала ставку на энергетический переход, стройка обрела новый темп.

Официальный запуск состоялся в сентябре 2024 года в присутствии президента Лулы. Через месяц газ пошёл в промышленную переработку, а вместе с ним — в новую эру национальной газовой политики, пишет clickpetroleoegas.com.br.

Что меняется?

До недавнего времени огромные запасы газа в подсолевых слоях Бразилия использовала лишь частично. Основная доля сжигалась или терялась. Rota 3 стал инструментом, который впервые в истории страны позволяет полноценно и эффективно использовать этот ресурс. Это снижает зависимость от импортного СПГ, делает электроэнергию дешевле, стабилизирует работу ТЭС, помогает нарастить выпуск удобрений и даёт мощный импульс промышленному развитию.

Теперь штат Рио-де-Жанейро превращается в ключевой газовый хаб страны. Комплекс Gaslub, некогда заброшенный, стал не просто промышленной площадкой — это ультрасовременный узел, где газ перерабатывается, конденсируется, разделяется на фракции и интегрируется в энергетическую систему с помощью цифровых технологий.

Уточнения

Газопрово́д — инженерное сооружение, предназначенное для транспортировки природного газа с помощью трубопровода. Газ по газопроводам и газовым сетям подаётся под определённым избыточным давлением.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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