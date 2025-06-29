Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Пресс из стали за 15 минут: короткий, но мощный комплекс для рельефа без лишней нагрузки
Неразгаданная деталь: эволюция 4 миллиарда лет молчит об одном секрете тела
Уют начинается с подсветки: неожиданные решения для дома
Давление снижается само собой — если добавить эти специи в еду
Свечи всё скажут: 5 признаков, что двигатель уже на грани, и скоро будет совсем плохо
Он крошечный, но может убить весь урожай: что делать с паутинным клещом
Почему авиалайнеры летают на высоте от 9 до 13 километров? Откроем секреты высоких полётов
Потный кошмар или свежесть? Эти простые шаги помогут вам не потеть в самую жару
Он просто хотел любви: мангуст прошёл 24 км ради пары, но оказался в пивнушке

Ферма будущего: в джунглях Амазонки выращивают асаи для всего мира

3:14
Экономика

Глубоко в тропиках Амазонки, среди густых лесов и влажных почв, работает самая передовая ферма асаи на планете. Компания Açaí Amazonas выращивает суперфуд, который завоевал прилавки и сердца по всему миру — от Лос-Анджелеса до Токио.

Ферма в США
Фото: flickr.com by BASFPlantScience, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Ферма в США

История началась в 2002 году, когда бразильский агробизнесмен Элой Луис Вакаро поехал в штат Пара в поисках семян кукурузы, но влюбился в плоды асаи. Пять лет исследований, тестов и смелых решений — и в 2007 году появилось предприятие, первым в регионе внедрившее механизированное, орошаемое производство пальмы асаи в промышленных масштабах.

Сегодня ферма охватывает 1400 гектаров земли — симметрично распланированной, с собственными питомниками, ульями, автоматическим капельным поливом и футуристической перерабатывающей промышленностью. Только 100 гектаров отведены под орошаемое выращивание асаи, где каждая рассада проходит строгий отбор и контроль перед высадкой в поле.

Междурядья засеваются травой момбаса, которая каждые 30 дней превращается в органическое удобрение с помощью специального роликового ножа. А разбросанные по полям ульи обеспечивают естественное опыление — в этой агросистеме продумано всё: от заботы о почве до продуктивности цветения, пишет Dori do Agro.

После четырёх лет роста растения дают первый урожай. Ягоды собираются вручную — это по-прежнему традиционный процесс с использованием длинных палок и ящиков, вмещающих до полутонны плодов. Затем асаи немедленно отправляют в промышленный центр в Обидуше, где сырьё обрабатывается полностью автоматизированным оборудованием.

Главная гордость предприятия — уникальная в Бразилии машина холодной сушки, которая позволяет сохранить до 100% питательных веществ ягод без использования тепла или заморозки. Это особенно важно для производства порошка RWD açaí — ингредиента, который используют в еде, спортивном питании и косметике по всему миру.

Сейчас компания может хранить до 100 тонн асаи при температуре -27°C, а проектная мощность холодильных камер рассчитана на 7 200 тонн продукции — этого достаточно, чтобы обеспечить круглогодичную поставку ягод даже в несезон.

Каждая партия отслеживается: от саженца в питомнике до упаковки, что соответствует самым строгим мировым стандартам. География экспорта обширна — Европа, Северная Америка, Южная Америка и Азия. И это ещё не предел.

Асаи — не просто модный суперфуд. В плодах много антиоксидантов, витаминов B1, B2, C, а также кальция, железа и клетчатки. Они поддерживают иммунитет, здоровье сердца и замедляют процессы старения. Но используется всё растение: листья — на крыши, ветки — в поделки, стебли — в метлы.

Уточнения

Асаи (порт. açaí), или Эвтерпа овощная (лат. Euterpe oleracea), — древесное растение, вид рода Эвтерпа семейства Пальмовые. Распространена в Бразилии, местные названия — açaí (плод), açaizeiro (дерево).

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Машина ещё пахнет заводом, а уже висит на продаже: массовый исход с Lada Vesta
Авто
Машина ещё пахнет заводом, а уже висит на продаже: массовый исход с Lada Vesta Аудио 
Вы спите рядом с кошкой — а она незаметно укорачивает вам жизнь
Домашние животные
Вы спите рядом с кошкой — а она незаметно укорачивает вам жизнь Аудио 
Проверка двигателя без оборудования: достаточно одной детали
Авто
Проверка двигателя без оборудования: достаточно одной детали Аудио 
Популярное
Золотой чай для ума, сердца и кожи: напиток, который заменит ромашку, мяту и даже кофе

Чай, который улучшает настроение, укрепляет сердце и помогает засыпать. Не ромашка и не цикорий — это золотой напиток, который стоит попробовать.

Золотой чай для ума, сердца и кожи: напиток, который заменит ромашку, мяту и даже кофе
Сорока, которая притворялась собакой: трогательная история из Австралии, покорившая интернет
Сорока, которая притворялась собакой: трогательная история из Австралии, покорившая интернет
Сухие пятки и натоптыши исчезли за 2 применения: как ухаживаю за стопами летом без похода к мастеру
Охотник и громила: что будет, если тигр и медведь не поделят добычу
Зона 51: что скрывали секретные документы об инопланетной базе? Ответ шокирует Игорь Буккер В европейских столицах тайно поддерживают позицию Венгрии и Словакии по Украине Любовь Степушова Возрождение классики: Глеб Матвейчук создал мюзикл Ревизор с невероятными декорациями Анжела Якубовская
Святой Грааль морей найден: на дне Карибского моря обнаружили сокровища на 21 миллиард долларов
Не герой леса, а тиран: за что звери шарахаются от медведя
Птенец на земле: спасать или не трогать? Главные правила первой помощи
Птенец на земле: спасать или не трогать? Главные правила первой помощи
Последние материалы
Свечи всё скажут: 5 признаков, что двигатель уже на грани, и скоро будет совсем плохо
Он крошечный, но может убить весь урожай: что делать с паутинным клещом
Почему авиалайнеры летают на высоте от 9 до 13 километров? Откроем секреты высоких полётов
Потный кошмар или свежесть? Эти простые шаги помогут вам не потеть в самую жару
Он просто хотел любви: мангуст прошёл 24 км ради пары, но оказался в пивнушке
Седокова против хейтеров: как певица справляется с оскорблениями после трагедии
Венгерская звезда взошла на европейском небосклоне: рекорды и медали на чемпионате Европы
Три коробки конфет от сына!: Климова растрогана взрослым поступком 16-летнего Корнея
Ферма будущего: в джунглях Амазонки выращивают асаи для всего мира
Лимонад подрывает не только фигуру, но и шансы на отцовство
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.