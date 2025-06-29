Ферма будущего: в джунглях Амазонки выращивают асаи для всего мира

3:14 Your browser does not support the audio element. Экономика

Глубоко в тропиках Амазонки, среди густых лесов и влажных почв, работает самая передовая ферма асаи на планете. Компания Açaí Amazonas выращивает суперфуд, который завоевал прилавки и сердца по всему миру — от Лос-Анджелеса до Токио.

Фото: flickr.com by BASFPlantScience, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Ферма в США

История началась в 2002 году, когда бразильский агробизнесмен Элой Луис Вакаро поехал в штат Пара в поисках семян кукурузы, но влюбился в плоды асаи. Пять лет исследований, тестов и смелых решений — и в 2007 году появилось предприятие, первым в регионе внедрившее механизированное, орошаемое производство пальмы асаи в промышленных масштабах.

Сегодня ферма охватывает 1400 гектаров земли — симметрично распланированной, с собственными питомниками, ульями, автоматическим капельным поливом и футуристической перерабатывающей промышленностью. Только 100 гектаров отведены под орошаемое выращивание асаи, где каждая рассада проходит строгий отбор и контроль перед высадкой в поле.

Междурядья засеваются травой момбаса, которая каждые 30 дней превращается в органическое удобрение с помощью специального роликового ножа. А разбросанные по полям ульи обеспечивают естественное опыление — в этой агросистеме продумано всё: от заботы о почве до продуктивности цветения, пишет Dori do Agro.

После четырёх лет роста растения дают первый урожай. Ягоды собираются вручную — это по-прежнему традиционный процесс с использованием длинных палок и ящиков, вмещающих до полутонны плодов. Затем асаи немедленно отправляют в промышленный центр в Обидуше, где сырьё обрабатывается полностью автоматизированным оборудованием.

Главная гордость предприятия — уникальная в Бразилии машина холодной сушки, которая позволяет сохранить до 100% питательных веществ ягод без использования тепла или заморозки. Это особенно важно для производства порошка RWD açaí — ингредиента, который используют в еде, спортивном питании и косметике по всему миру.

Сейчас компания может хранить до 100 тонн асаи при температуре -27°C, а проектная мощность холодильных камер рассчитана на 7 200 тонн продукции — этого достаточно, чтобы обеспечить круглогодичную поставку ягод даже в несезон.

Каждая партия отслеживается: от саженца в питомнике до упаковки, что соответствует самым строгим мировым стандартам. География экспорта обширна — Европа, Северная Америка, Южная Америка и Азия. И это ещё не предел.

Асаи — не просто модный суперфуд. В плодах много антиоксидантов, витаминов B1, B2, C, а также кальция, железа и клетчатки. Они поддерживают иммунитет, здоровье сердца и замедляют процессы старения. Но используется всё растение: листья — на крыши, ветки — в поделки, стебли — в метлы.

Уточнения

Асаи (порт. açaí), или Эвтерпа овощная (лат. Euterpe oleracea), — древесное растение, вид рода Эвтерпа семейства Пальмовые. Распространена в Бразилии, местные названия — açaí (плод), açaizeiro (дерево).



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