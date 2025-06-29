Токсичный экспорт: старые айфоны уничтожают деревни в Таиланде

1:51 Your browser does not support the audio element. Экономика

На востоке Таиланда на нелегальных предприятиях кипит переработка электронных отходов — сломанных телефонов, клавиатур и плат. Хотя их официально запрещено ввозить в страну с 2020 года, объёмы только растут. Груды "бэушной техники" продолжают прибывать в Таиланд, часто замаскированные под товары для перепродажи, но на деле перерабатываются с выбросами ртути, свинца и других токсичных веществ.

Фото: 500px.com by Johan Larsson, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Смартфон

После того как Китай закрыл свои двери для мусора в 2018 году, поток электронного хлама хлынул в страны Юго-Восточной Азии. Таиланд оказался среди первых в списке. По оценке организации Earth Thailand, за десять лет объёмы таких отходов выросли с 3000 до 60 000 тонн в год.

Местные фермеры уже ощущают последствия. Урожай маниоки погибает, а запах с ближайшего плавильного завода не даёт спать ночами. Экологи подтверждают: завод работает вне закона, но продолжает действовать.

Правительство Таиланда, осознавая масштабы бедствия, создаёт спецгруппы для рейдов и обещает ввести новые жёсткие законы. Министр промышленности Аканат Промпхан говорит: "Таиланд стал мировой мусорной свалкой. Мы должны это остановить".

Но проблема глубже — в самом устройстве мировой экономики. Старые телефоны из США и Европы оказываются в бедных странах, где дешёвая переработка приносит прибыль.

Согласно данным ООН, ежегодно в мире производится более 60 миллионов тонн электронных отходов — и только 20-25% перерабатываются безопасно. При этом темпы роста этой мусорной горы продолжают увеличиваться.

Уточнения

Таила́нд — государство в Юго-Восточной Азии, расположенное в юго-западной части полуострова Индокитай и в северной части полуострова Малакка. До 1939 года и в 1945—1949 годах страна была известна как Сиа́м.



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