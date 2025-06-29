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Великобритания отказывается от масштабного энергетического проекта с Марокко на $33 млрд

2:41
Экономика

Британско-марокканский проект Xlinks предполагал прокладку 4000-километрового подводного кабеля, который должен был соединить более 11 ГВт солнечных и ветровых мощностей в Марокко с Великобританией. Кабель мощностью 3,6 ГВт мог бы обеспечить около 8-9% от общего спроса на электроэнергию в Великобритании — без предварительных госвливаний и по конкурентной цене в рамках контракта на разницу (CfD).

Флаг Великобритании
Фото: commons.wikimedia.org by Petr Kratochvil, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/1.0/
Флаг Великобритании

Консорциум, стоящий за проектом, получил поддержку от TotalEnergies, GE Vernova и Octopus Energy, а также статус "инфраструктуры национального значения" в Великобритании в 2023 году.

Почему отказались?

Министерство энергетической безопасности и чистого нуля (DESNZ) решило не поддерживать проект, сославшись на высокие риски, связанные с доставкой, эксплуатацией и безопасностью, а также на расхождение с государственной стратегией по развитию собственной энергетической инфраструктуры.

В заявлении подчеркивается, что внутренние источники энергии приоритетнее с точки зрения создания рабочих мест, развития цепочек поставок и повышения энергетической независимости, пишет rechargenews.com.

Председатель совета директоров Xlinks, сэр Дэйв Льюис, выразил "горькое разочарование" в связи с решением. Он заявил, что проект мог бы:

  • снизить оптовые цены на электроэнергию на 9% уже в первый год;
  • принести более 20 млрд фунтов стерлингов социально-экономической ценности;
  • инвестировать 5 млрд фунтов в "зеленые" отрасли в Великобритании;
  • сократить выбросы CO₂ в энергетике на 10% в первый же год.

Тем не менее, консорциум признал, что вынужден принять решение DESNZ и теперь ищет альтернативные пути реализации проекта.

Риски и безопасность

Одной из возможных причин отказа называют опасения за безопасность подводных кабелей, особенно на фоне участившихся инцидентов с повреждениями в европейских водах. Xlinks заранее предусмотрел закладку двух отдельных кабельных линий на безопасной глубине, однако этого оказалось недостаточно для британских властей.

Отказ может ударить по амбициям Марокко стать крупным экспортером чистой энергии в Европу. Это решение контрастирует с недавними шагами Великобритании, направленными на укрепление связей с Марокко, включая смену позиции по Западной Сахаре и новые торговые соглашения.

Уточнения

Маро́кко официальное название — Короле́вство Маро́кко (араб. المملكة المغربيةаль-Мамля́кату ль-Магриби́я, бербер. ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ Тагльдит н лмгриб, фр. Royaume Du Maroc) — государство на крайнем западе Северной Африки.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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