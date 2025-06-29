Экономический прогноз: ключевая ставка ЦБ находится на пути к новым минимумам

0:49 Your browser does not support the audio element. Экономика

Президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин предполагает, что к концу 2025 года ключевая ставка может опуститься до отметки в 13%.

Фото: freepik.com by ededchechine, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Стопки монет

В интервью агентству ТАСС он отметил наличие "возможностей" для снижения ставки, ссылаясь на успехи в обуздании инфляции и признаки замедления экономической активности в ряде секторов.

Он полагает, что в сентябре ставка должна быть снижена как минимум до 18%.

Ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков предположил, что Центральный банк России может принять решение о снижении ключевой ставки на ближайшем заседании совета директоров, которое состоится 25 июля, пишет ТАСС.

Уточнения

Инфля́ция (с лат. inflatio «вздутие») — устойчивое повышение общего уровня цен на товары и услуги; процесс обесценивания денег, падение их покупательной способности вследствие чрезмерного выпуска (эмиссии) или сокращения товарной массы в обращении при неизменном количестве выпущенных денег.





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