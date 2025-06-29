40,9 миллиона пенсионеров в России: сколько в среднем получают работающие

По информации, полученной из системы Социального фонда РФ, средний размер ежемесячной пенсии для работающих пенсионеров в России на 1 апреля 2025 года достиг отметки в 21 тысячу рублей с небольшим превышением.
Анализ данных показывает, что средняя пенсия данной категории граждан составила 21 080 рублей на начало апреля текущего года. По сравнению с показателями на 1 января, наблюдается увеличение почти на 250 рублей.
Ранее РИА Новости, опираясь на сведения Социального фонда, сообщало, что общее количество пенсионеров в Российской Федерации на 1 апреля 2025 года превысило 40,9 миллиона человек.
Стало известно также, что с 1 июля 2025 года в России запускается пилотный проект, в рамках которого управляющие и ресурсоснабжающие компании смогут оперативно передавать сведения о задолженности по жилищно-коммунальным услугам через портал "Госуслуги".
Пе́нсия (от лат. pensio — платёж) — регулярные денежные выплаты лицам, которые достигли пенсионного возраста, имеют инвалидность, потеряли кормильца или в связи с длительной профессиональной деятельностью и позволяющие человеку жить полноценно, как в физическом, так и в духовном плане.
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