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40,9 миллиона пенсионеров в России: сколько в среднем получают работающие

1:10
Экономика

По информации, полученной из системы Социального фонда РФ, средний размер ежемесячной пенсии для работающих пенсионеров в России на 1 апреля 2025 года достиг отметки в 21 тысячу рублей с небольшим превышением.

Деньги
Фото: www.freepik.com by fanjianhua is licensed under Free to use under the Unsplash License
Деньги

Анализ данных показывает, что средняя пенсия данной категории граждан составила 21 080 рублей на начало апреля текущего года. По сравнению с показателями на 1 января, наблюдается увеличение почти на 250 рублей.

Ранее РИА Новости, опираясь на сведения Социального фонда, сообщало, что общее количество пенсионеров в Российской Федерации на 1 апреля 2025 года превысило 40,9 миллиона человек.

Стало известно также, что с 1 июля 2025 года в России запускается пилотный проект, в рамках которого управляющие и ресурсоснабжающие компании смогут оперативно передавать сведения о задолженности по жилищно-коммунальным услугам через портал "Госуслуги".

Уточнения

Пе́нсия (от лат. pensio — платёж) — регулярные денежные выплаты лицам, которые достигли пенсионного возраста, имеют инвалидность, потеряли кормильца или в связи с длительной профессиональной деятельностью и позволяющие человеку жить полноценно, как в физическом, так и в духовном плане.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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