40,9 миллиона пенсионеров в России: сколько в среднем получают работающие

1:10 Your browser does not support the audio element. Экономика

По информации, полученной из системы Социального фонда РФ, средний размер ежемесячной пенсии для работающих пенсионеров в России на 1 апреля 2025 года достиг отметки в 21 тысячу рублей с небольшим превышением.

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Анализ данных показывает, что средняя пенсия данной категории граждан составила 21 080 рублей на начало апреля текущего года. По сравнению с показателями на 1 января, наблюдается увеличение почти на 250 рублей.

Ранее РИА Новости, опираясь на сведения Социального фонда, сообщало, что общее количество пенсионеров в Российской Федерации на 1 апреля 2025 года превысило 40,9 миллиона человек.

Стало известно также, что с 1 июля 2025 года в России запускается пилотный проект, в рамках которого управляющие и ресурсоснабжающие компании смогут оперативно передавать сведения о задолженности по жилищно-коммунальным услугам через портал "Госуслуги".

Уточнения

Пе́нсия (от лат. pensio — платёж) — регулярные денежные выплаты лицам, которые достигли пенсионного возраста, имеют инвалидность, потеряли кормильца или в связи с длительной профессиональной деятельностью и позволяющие человеку жить полноценно, как в физическом, так и в духовном плане.





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