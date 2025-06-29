Центробанк вводит новые ограничения на автокредиты: что изменится для заёмщиков с 1 июля

1:35 Your browser does not support the audio element. Экономика

С 1 июля Центробанк России вводит ограничения на объем автокредитов и потребительских займов под залог автомобилей для банков с универсальной лицензией (капитал от 1 миллиарда рублей) и микрофинансовых организаций. По заявлению ЦБ, эти ограничения не должны затруднить получение автокредитов гражданами.

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Решение о введении макропруденциальных лимитов было принято Советом директоров ЦБ в апреле 2025 года.

Регулятор отметил, что и банки, и МФО активно увеличивали выдачу займов под залог транспортных средств, что позволяло снизить регуляторное давление. Значительная доля (58%) этих займов выдавалась гражданам с высокой долговой нагрузкой (более 50%).

В связи с этим, Центробанк установил единые значения макропруденциальных лимитов для целевых автокредитов и нецелевых потребительских кредитов под залог автотранспорта. Регулятор подчеркнул, что лимит установлен с учетом потребностей граждан, приобретающих автомобили, и не ограничит доступность автокредитования.

Согласно установленным лимитам, доля кредитов, выдаваемых заемщикам с долговой нагрузкой от 50% до 80%, не должна превышать 20% от общего объема автокредитов или займов под залог авто для банков и МФО. Для заемщиков с долговой нагрузкой свыше 80% лимит составит 5% от общего объема выдаваемых кредитов, пишет ТАСС.

Уточнения

Лимит (лат limes (limitis) — граница (предел); норма, в пределах которой разрешено пользоваться чем-либо, расходовать что-либо) — это средство управления определёнными формами принимаемого риска. Лимит представляет собой количественное ограничение, накладываемое на определённые характеристики операций организации. Лимиты являются наиболее популярным инструментом управления рисков в банково-финансовой сфере.





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