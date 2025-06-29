Долги ЖКХ в один клик: как новый проект с 1 июля ускорит взыскание через Госуслуги

1:19 Your browser does not support the audio element. Экономика

С 1 июля 2025 года в России запускается пилотный проект, в рамках которого управляющие и ресурсоснабжающие компании смогут оперативно передавать сведения о задолженности по жилищно-коммунальным услугам через портал "Госуслуги".

Фото: freepik.com by wayhomestudio is licensed under Free More info долги за ЖКХ

Это нововведение призвано оптимизировать процесс информирования должников и ускорить процесс взыскания задолженности.

Основная идея заключается в том, что УК и РСО будут формировать необходимые документы в государственной информационной системе ЖКХ (ГИС ЖКХ), после чего должник моментально получит официальное уведомление в личном кабинете на "Госуслугах". Затем информация автоматически передается в суд, который выносит решение и направляет его судебным приставам для исполнения.

Ожидается, что данная цифровизация существенно сократит объем бумажной работы и уменьшит сроки взыскания долгов на несколько месяцев — от трех до пяти.

Список регионов, участвующих в эксперименте, пока не объявлен, но его обещают опубликовать в ближайшее время. Проект рассчитан на год, после чего будет принято решение о его распространении на всю территорию страны, пишет ТАСС.

Уточнения

Экспериме́нт (от лат. experimentum — проба, опыт) — процедура, выполняемая для поддержки, опровержения или подтверждения гипотезы или теории.





Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.