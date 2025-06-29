Долги ЖКХ в один клик: как новый проект с 1 июля ускорит взыскание через Госуслуги

С 1 июля 2025 года в России запускается пилотный проект, в рамках которого управляющие и ресурсоснабжающие компании смогут оперативно передавать сведения о задолженности по жилищно-коммунальным услугам через портал "Госуслуги".
Это нововведение призвано оптимизировать процесс информирования должников и ускорить процесс взыскания задолженности.
Основная идея заключается в том, что УК и РСО будут формировать необходимые документы в государственной информационной системе ЖКХ (ГИС ЖКХ), после чего должник моментально получит официальное уведомление в личном кабинете на "Госуслугах". Затем информация автоматически передается в суд, который выносит решение и направляет его судебным приставам для исполнения.
Ожидается, что данная цифровизация существенно сократит объем бумажной работы и уменьшит сроки взыскания долгов на несколько месяцев — от трех до пяти.
Список регионов, участвующих в эксперименте, пока не объявлен, но его обещают опубликовать в ближайшее время. Проект рассчитан на год, после чего будет принято решение о его распространении на всю территорию страны, пишет ТАСС.
Экспериме́нт (от лат. experimentum — проба, опыт) — процедура, выполняемая для поддержки, опровержения или подтверждения гипотезы или теории.
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