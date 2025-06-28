Новый законопроект Трампа: вводятся жёсткие требования к занятости получателей пособия по программе SNAP

1:18 Your browser does not support the audio element. Экономика

В 1964 году президент США Линдон Джонсон ввел в действие программу продовольственной помощи SNAP, которая стала одним из наиболее действенных инструментов в борьбе с нехваткой продовольствия в стране. На сегодняшний день питанием обеспечены свыше 40 миллионов человек, причем почти половина из них — несовершеннолетние.

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К примеру, Джейд Джонсон работала на двух работах, но после оплаты всех счетов ей приходилось сокращать расходы на еду. После нескольких отказов она добилась помощи от SNAP, и теперь женщина получает 520 долларов в месяц на питание.

Однако в случае принятия нового законопроекта Дональда Трампа, который сокращает финансирование программы на 300 миллиардов долларов, Джейд снова рискует оказаться в трудной ситуации. В 50 штатах страны уже наблюдается рост продовольственной нестабильности. Одним из наиболее пострадавших штатов будет Луизиана, где 44% населения получают продовольственную помощь.

Законопроект вводит строгие требования к занятости для родителей детей старше семи лет. Если работать меньше 20 часов в неделю, можно лишиться пособия, пишет The Guardian.

Уточнения

Посо́бие — одна из форм материального обеспечения населения государства, страны (край, регион), населённого пункта или какой то категории их жителей (учащиеся, женщины, безработные и так далее).





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