Ключ к спасению рыбных запасов Северного Каспия — проведены исследования

1:29 Your browser does not support the audio element. Экономика

В июне сотрудники Волжско-Каспийского филиала ВНИРО провели исследование на судне "Гидробиолог", изучая численность и качество молоди и взрослых рыб, раков и каспийского тюленя в мелководных районах Северного Каспия.

Фото: freepik.com is licensed under Free More info судно

Исследования охватили оценку экологических условий обитания гидробионтов и состояния их кормовой базы, а также анализ зараженности молоди леща и воблы гельминтами.

Исследования проходили в западной части Северного Каспия на глубинах от 4 до 9 метров с использованием девятиметрового трала. Уловы были проанализированы по видовому составу, часть рыбы использовали для биологического анализа, а остальное вернули в естественную среду.

На каждой исследовательской станции специалисты измеряли прозрачность воды, ее температуру, направление и скорость ветра, а также проводили гидробиологические работы. Были отобраны пробы для определения солености, содержания кислорода, тяжелых металлов, ртути, хлорорганических пестицидов и нефтепродуктов.

Результаты траловой съемки помогут уточнить численность поколений рыб 2024 года, а собранные материалы будут использованы для оценки запасов и расчета допустимого улова полупроходных и речных рыб, а также для анализа состояния среды обитания водных биоресурсов, согласно Fishnews.

Уточнения

Рыболовный трал — орудие лова рыбы.





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