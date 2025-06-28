Ключ к спасению рыбных запасов Северного Каспия — проведены исследования

В июне сотрудники Волжско-Каспийского филиала ВНИРО провели исследование на судне "Гидробиолог", изучая численность и качество молоди и взрослых рыб, раков и каспийского тюленя в мелководных районах Северного Каспия.
Исследования охватили оценку экологических условий обитания гидробионтов и состояния их кормовой базы, а также анализ зараженности молоди леща и воблы гельминтами.
Исследования проходили в западной части Северного Каспия на глубинах от 4 до 9 метров с использованием девятиметрового трала. Уловы были проанализированы по видовому составу, часть рыбы использовали для биологического анализа, а остальное вернули в естественную среду.
На каждой исследовательской станции специалисты измеряли прозрачность воды, ее температуру, направление и скорость ветра, а также проводили гидробиологические работы. Были отобраны пробы для определения солености, содержания кислорода, тяжелых металлов, ртути, хлорорганических пестицидов и нефтепродуктов.
Результаты траловой съемки помогут уточнить численность поколений рыб 2024 года, а собранные материалы будут использованы для оценки запасов и расчета допустимого улова полупроходных и речных рыб, а также для анализа состояния среды обитания водных биоресурсов, согласно Fishnews.
Рыболовный трал — орудие лова рыбы.
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