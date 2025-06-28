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Сбережения против ипотеки? Что выгоднее россиянам в ближайшие месяцы

0:52
Экономика

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что вкладывать деньги в ипотеку выгоднее будет, когда ставки начнут снижаться.

Мужчина в белой рубашке держит свинью-копилку
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Мужчина в белой рубашке держит свинью-копилку

Он отметил, что в ближайшее время ипотечные ставки останутся высокими, поэтому разумнее копить деньги для покупки жилья в будущем.

"Очевидно, что определенное время ипотечные ставки сохранятся на достаточно высоком уровне, поэтому сейчас рационально копить деньги для приобретения жилья в будущем, когда ставки пойдут вниз", — сказал Аксаков.

Он также сообщил, что скоро желающие приобрести жилье смогут открыть жилищные депозиты.

Ранее юрист Елена Кузнецова отметила, что текущая ситуация на рынке вторичного жилья этим летом является оптимальной для покупки квартиры, согласно РИА Новости.

Уточнения

Ипоте́ка (от др.-греч. ὑποθήκη — подпорка, подставка) — вариант залога недвижимости, при котором объект недвижимости остаётся во владении и пользовании должника (в отличие от заклада), а кредитор, в случае невыполнения должником своего обязательства, приобретает право получить удовлетворение за счёт реализации данного имущества.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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