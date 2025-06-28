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Инфляция или стабильность: что выберет ЦБ в июле

1:04
Экономика

Советник председателя Центрального банка РФ Кирилл Тремасов заявил, что ключевая ставка может быть повышена на заседании 25 июля, если в экономике произойдут серьезные негативные изменения.

Инфляция
Фото: Freepik by ededchechine, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Инфляция

Это мнение он высказал на Чебоксарском экономическом форуме.

6 июня Банк России снизил ключевую ставку с 21% до 20% годовых после длительного периода стабильности.

Тремасов уточнил, что для повышения ставки должны возникнуть "совсем нехорошие" обстоятельства. В последние месяцы темпы инфляции замедляются, но у ЦБ есть сомнения в устойчивости этого тренда.

"Но мы не уверены в устойчивости этого тренда и для того, чтобы принимать решение о дальнейшем снижении ставки, нам нужно убедиться в том, что замедление инфляции носит устойчивый характер. В этом пока есть определенные сомнения. Плюс есть ряд очевидных рисков проинфляционного характера", — сказал Тремасов, пишет ТАСС.

 

 

Уточнения

Инфля́ция (с лат. inflatio «вздутие») — устойчивое повышение общего уровня цен на товары и услуги; процесс обесценивания денег, падение их покупательной способности вследствие чрезмерного выпуска (эмиссии) или сокращения товарной массы в обращении при неизменном количестве выпущенных денег.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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