Южная Корея открыла новый канал для российского леса: что скрывается за рекордным импортом

1:26 Your browser does not support the audio element. Экономика

В мае этого года Южная Корея увеличила импорт древесины из России до максимальных показателей за почти девять месяцев.

Фото: commons.wikimedia.org by Surryroger из английский Википедия, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Бревна

По данным корейской статслужбы, Сеул приобрел древесины и изделий из нее у Москвы почти на 26 миллионов долларов. Хотя объемы закупок выросли всего на 0,7% по сравнению с предыдущим месяцем, это стало наибольшим значением с сентября прошлого года. В то же время, по сравнению с прошлым годом, импорт снизился на 8,6%.

Наибольшую часть закупок составила фанера — на 12,1 миллиона долларов, затем шла топливная древесина на 6,7 миллиона и лесоматериалы толщиной более 6 миллиметров на 6,5 миллиона.

Россия осталась четвертым крупнейшим экспортером древесины в Южную Корею, уступая Вьетнаму (50 миллионов долларов), Китаю (33,6 миллиона), Индонезии (27,4 миллиона) и Таиланду (14,5 миллиона). За первые пять месяцев 2025 года поставки российского дерева в Корею составили 117,5 миллиона долларов, что на 25% больше, чем за аналогичный период прошлого года, согласно РИА Новости.

Уточнения

Импорт (от лат. importare — ввозить, привозить, вводить) — ввоз товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности и тому подобное на таможенную территорию государства или страны из-за границы без обязательств на обратный вывоз.





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