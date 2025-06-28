Первая АЭС Казахстана: сколько миллиардов спрятано в тендерах

0:58 Your browser does not support the audio element. Экономика

Председатель Агентства по атомной энергетике Алмасадам Саткалиев поделился информацией о стоимости первой атомной электростанции (АЭС) в Казахстане.

Фото: commons.wikimedia.org by Денис Блищ, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ атомная станция

По его словам, точная цена станет известна на основании технико-экономического обоснования, однако ориентировочные параметры уже предложены вендорами, участвующими в конкурсах. Из-за соглашений о конфиденциальности конкретные цифры раскрыть нельзя, но, судя по общемировому опыту, стоимость такой станции составляет не менее 14 миллиардов долларов.

Саткалиев также прокомментировал возможность строительства второй АЭС Китаем, отметив, что каждый проект уникален и требует серьезного опыта.

Выбор компании "Росатом" для первого проекта был обусловлен предложенными сроками строительства, а дальнейшие переговоры с Китаем могут прояснить ситуацию с возможностью строительства второй АЭС, пишет sn.

Уточнения

Тендер — конкурсная форма проведения подрядных торгов.





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