Золотые фьючерсы: цены на драгметалл продолжают удивлять

1:57 Your browser does not support the audio element. Экономика

В пятницу фьючерсы на золото начали торги с отметки 3341,30 доллара за унцию, что на 0,2% превышает прошлый показатель закрытия в 3333,50 доллара.

Фото: unsplash.com by Scottsdale Mint is licensed under Free to use under the Unsplash License Золото

В ходе первых сделок цена золотых фьючерсов временно опускалась ниже 3300 долларов.

Если сравнивать с открытием торгов 20 июня на уровне 3350 долларов, то цена открытия в пятницу снизилась на 0,3% за последнюю неделю. За прошедший месяц фьючерсы на золото прибавили 0,3% к цене открытия 27 мая, равной 3332,50 доллара. Годовой рост золота составил 45,5% по сравнению с ценой открытия 27 июня 2024 года в 2296,80 доллара.

Стоит отметить, что цены на серебро достигли 13-летнего максимума на фоне ослабления доллара из-за неопределенности с тарифами.

В 2025 году золото, серебро и платина подорожали более чем на 22%.

Исторически золото переживало периоды подъемов и спадов. С 2009 по 2011 год драгоценный металл находился в фазе роста. Затем последовало снижение, и в течение девяти лет не удавалось установить новый максимум.

В мае Goldman Sachs Research прогнозировала, что к концу 2025 года цена на золото достигнет 3700 долларов за тройскую унцию, сообщает finance.yahoo.

Уточнения

Фью́черс (от англ. futures contract или англ. futures, фьючерсный контракт или фьючерсный договор) — производный финансовый инструмент (договор) на бирже купли-продажи базового актива (товара, ценной бумаги и т. д.), при заключении которого стороны (продавец и покупатель) договариваются только о цене и сроке поставки.



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