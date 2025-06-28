Строительство атомных реакторов в США ускорится: в чём секрет AI платформы от Palantir

Компания Palantir Technologies подписала соглашение на 100 миллионов долларов с The Nuclear Company для совместной разработки ядерной операционной системы (NOS) на основе искусственного интеллекта.
Эта система направлена на ускорение, повышение безопасности и предсказуемости строительства реакторов в США.
Согласно соглашению, "Ядерная компания" заплатит Palantir около 100 миллионов долларов за создание программной платформы NOSan AI, которая будет использовать аналитику данных и машинное обучение для оптимизации всех этапов строительства атомной электростанции. Система призвана упростить традиционно сложный процесс строительства.
На фоне растущего спроса на электроэнергию в США, особенно из-за энергозатратных центров обработки данных с искусственным интеллектом, интерес к ядерной энергетике также увеличивается. В прошлом месяце президент Дональд Трамп подписал указ о строительстве 400 ГВт ядерных мощностей к 2050 году и запуске 10 крупных реакторов к 2030 году. NOS может сыграть важную роль в достижении этих целей.
Это партнерство стало первым шагом Palantir на рынок программного обеспечения для гражданского атомного строительства, и инвесторам стоит обратить внимание на начальное развертывание NOS, так как это может значительно увеличить коммерческие доходы компании в будущем.
Акции Palantir выросли примерно на 1% на внебиржевых торгах после объявления о соглашении, пишет finance.yahoo.
Иску́сственный интелле́кт или ИИ (англ. artificial intelligence; AI) в самом широком смысле — это интеллект, демонстрируемый машинами, в частности компьютерными системами.
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