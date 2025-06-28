Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Давление масла: это покажет двигатель перед серьёзной поломкой
Возвращение рейсов Air Arabia: туристов ждёт неприятный подвох
Кофе без побочных эффектов: раскрыт самый безопасный способ убрать кофеин и сохранить вкус
Забудьте о прополке до осени: этот цветок из пакетика заменяет химикаты, мульчу и борьбу с сорняками
Спилберг раскрыл секрет своей вечной карьеры — семь слов, которые вдохновили Голливуд
Моторы стали меньше, а требования к маслу — выше: причина удивит
Зелень в самом соку — самое время приготовить соус, который зимой спасёт любой ужин
Спортивные напитки: гипо, изо, гипер – какой напиток выбрать для максимальной производительности летом
Засорилась раковина? Этот трюк за 10 секунд спасёт вас от сантехника

Строительство атомных реакторов в США ускорится: в чём секрет AI платформы от Palantir

1:43
Экономика

Компания Palantir Technologies подписала соглашение на 100 миллионов долларов с The Nuclear Company для совместной разработки ядерной операционной системы (NOS) на основе искусственного интеллекта.

Симпозиум по инновациям
Фото: Flickr by Ecole polytechnique, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Симпозиум по инновациям

Эта система направлена на ускорение, повышение безопасности и предсказуемости строительства реакторов в США.

Согласно соглашению, "Ядерная компания" заплатит Palantir около 100 миллионов долларов за создание программной платформы NOSan AI, которая будет использовать аналитику данных и машинное обучение для оптимизации всех этапов строительства атомной электростанции. Система призвана упростить традиционно сложный процесс строительства.

На фоне растущего спроса на электроэнергию в США, особенно из-за энергозатратных центров обработки данных с искусственным интеллектом, интерес к ядерной энергетике также увеличивается. В прошлом месяце президент Дональд Трамп подписал указ о строительстве 400 ГВт ядерных мощностей к 2050 году и запуске 10 крупных реакторов к 2030 году. NOS может сыграть важную роль в достижении этих целей.

Это партнерство стало первым шагом Palantir на рынок программного обеспечения для гражданского атомного строительства, и инвесторам стоит обратить внимание на начальное развертывание NOS, так как это может значительно увеличить коммерческие доходы компании в будущем.

Акции Palantir выросли примерно на 1% на внебиржевых торгах после объявления о соглашении, пишет finance.yahoo.

Уточнения

Иску́сственный интелле́кт или ИИ (англ. artificial intelligence; AI) в самом широком смысле — это интеллект, демонстрируемый машинами, в частности компьютерными системами.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Вы спите рядом с кошкой — а она незаметно укорачивает вам жизнь
Домашние животные
Вы спите рядом с кошкой — а она незаметно укорачивает вам жизнь Аудио 
Поливаю этим макароны, картошку и курицу — муж просит добавки: сливочный соус из простых продуктов
Еда и рецепты
Поливаю этим макароны, картошку и курицу — муж просит добавки: сливочный соус из простых продуктов
То, что нашли в желудке марлина, перевернуло представления об океане и его законах
Домашние животные
То, что нашли в желудке марлина, перевернуло представления об океане и его законах Аудио 
Популярное
Гибрид, которого не должно было быть: медведь нового времени вышел из тени

На стыке тающего севера и исчезающих лесов родился зверь, которого никто не ждал. Его появление — сигнал. Но чего именно?

Гибрид, которого не должно было быть: медведь нового времени вышел из тени
Важный рычаг санкционного давления ликвидирован - Россия запускает завод "Арктик СПГ-2"
Важный рычаг санкционного давления ликвидирован - Россия запускает завод "Арктик СПГ-2"
Тьма накроет Землю почти на 8 минут: где случится затмение, которого ждали 12 000 лет
Вы спите рядом с кошкой — а она незаметно укорачивает вам жизнь
Зона 51: что скрывали секретные документы об инопланетной базе? Ответ шокирует Игорь Буккер В европейских столицах тайно поддерживают позицию Венгрии и Словакии по Украине Любовь Степушова Возрождение классики: Глеб Матвейчук создал мюзикл Ревизор с невероятными декорациями Анжела Якубовская
То, что нашли в желудке марлина, перевернуло представления об океане и его законах
Этот способ кормления сделает кошку счастливее — и ветеринар подтвердит
Тихо, ядовито, мгновенно: 10 рыб, которые опаснее акулы
Тихо, ядовито, мгновенно: 10 рыб, которые опаснее акулы
Последние материалы
Возвращение рейсов Air Arabia: туристов ждёт неприятный подвох
Кофе без побочных эффектов: раскрыт самый безопасный способ убрать кофеин и сохранить вкус
Строительство атомных реакторов в США ускорится: в чём секрет AI платформы от Palantir
Забудьте о прополке до осени: этот цветок из пакетика заменяет химикаты, мульчу и борьбу с сорняками
Спилберг раскрыл секрет своей вечной карьеры — семь слов, которые вдохновили Голливуд
Моторы стали меньше, а требования к маслу — выше: причина удивит
Зелень в самом соку — самое время приготовить соус, который зимой спасёт любой ужин
Спортивные напитки: гипо, изо, гипер – какой напиток выбрать для максимальной производительности летом
Засорилась раковина? Этот трюк за 10 секунд спасёт вас от сантехника
Один глоток в неделю — и пионы превратятся в королев сада
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.