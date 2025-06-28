Инновации в еде: гиганты пищевой индустрии США переходят на натуральные ингредиенты

1:15 Your browser does not support the audio element. Экономика

Компания J.M. Smucker присоединилась к числу крупных игроков пищевой индустрии США, взявших на себя обязательства по отказу от искусственных красителей в своей продукции в течение ближайших двух лет.

Фото: freepik.com is licensed under Free More info в магазине

Этот шаг совпадает с тенденцией в отрасли и целями, заявленными администрацией Дональда Трампа, направленными на повышение безопасности и прозрачности пищевых продуктов.

Компания также планирует прекратить поставки продуктов, содержащих красители, в школы к 2026-2027 учебному году.

По словам представителей компании, большая часть продукции Smucker's уже не содержит искусственных красителей, включая большинство товаров, предлагаемых в школах. Ранее компания исключила кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы из сэндвичей и разработала новые фруктовые соусы с натуральными ингредиентами и пониженным содержанием сахара.

Генеральный директор J.M. Smucker Марк Смакер подчеркнул, что отказ от красителей является отражением стремления компании к инновациям и удовлетворению запросов потребителей, пишет nypost.

Уточнения

Иннова́ция нововведе́ние — внедрённое или внедряемое новшество, обеспечивающее повышение эффективности процессов и (или) улучшение качества продукции, востребованное рынком.



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