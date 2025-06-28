Канада вводит налог на сталь: как это повлияет на рынок

1:11 Your browser does not support the audio element. Экономика

Власти Канады объявили о введении налога в размере 50% на импорт сталелитейной продукции сверх установленной квоты из стран, с которыми у Оттавы нет соглашения о свободной торговле.

Фото: freepik.com is licensed under Free More info сталь

Это заявление сделано министром финансов и национальных доходов Франсуа-Филиппом Шампаньем.

Квоты установлены на уровне 2,6 миллиона тонн, и налог начнет действовать с 27 июня 2025 года. Пересмотр данной меры запланирован через 30 дней после вступления в силу.

Дополнительный налог на импорт стали сверх квоты является временной мерой, направленной на стабилизацию канадского рынка и устранение риска перенаправления стали, изначально предназначенной для США, в Канаду. Правительство отметило, что сочетание пошлин, введенных США на весь импорт стали, и мирового избыточного производства из-за нерыночных практик заставило многих экспортеров искать новые рынки. Эта мера поможет справиться с давлением без негативных последствий для канадских потребителей, пишет РИА Новости.

Уточнения

Квота (лат. quota) — норма, доля или часть чего-либо допускаемого в рамках возможных соглашений и договоров.





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