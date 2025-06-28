Квартиры и пенсии: сколько денег нужно молодым для уверенности в будущем

1:49 Your browser does not support the audio element. Экономика

По опросу Финансового университета при правительстве РФ и НПФ "Достойное БУДУЩЕЕ", чуть больше половины россиян в возрасте 18-25 лет считают, что для финансовой безопасности им необходимо от 1 миллиона рублей.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Студенты

Об этом пишет Газета.Ru. Сумму от 1 до 3 миллионов рублей указали 23,9% опрошенных, а 28,9% назвали диапазон 3-5 миллионов рублей. Почти каждый десятый респондент считает, что им нужно от 5 до 10 миллионов рублей, и такое же количество молодых россиян ожидает, что потребуется свыше 10 миллионов. Остальные респонденты считают приемлемой сумму от 100 тыс. до 1 миллиона рублей.

Целями накопления значительных сумм денег назвали покупку квартиры, воспитание детей, оплату образования, создание стартового капитала, поддержку здоровья и творческий отпуск. Около трети респондентов уже задумываются о своей пенсии.

На вопрос о том, задумываются ли они о пенсии, положительно ответили 34,4% участников опроса. Генеральный директор НПФ "Достойное БУДУЩЕЕ" Дмитрий Ключник отметил, что 36,5% молодых россиян проявляют интерес к финансовым инструментам для формирования дополнительного финансового запаса, что говорит о необходимости распространения соответствующих программ.

Несмотря на желание откладывать средства, треть молодых россиян не имеют такой возможности. Среди тех, кто может откладывать, сумма варьируется от 10 до 100 тыс. рублей в месяц.

Уточнения

Пе́нсия (от лат. pensio — платёж) — регулярные денежные выплаты лицам, которые достигли пенсионного возраста, имеют инвалидность, потеряли кормильца или в связи с длительной профессиональной деятельностью и позволяющие человеку жить полноценно, как в физическом, так и в духовном плане.





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