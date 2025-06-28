Регионы с избытком энергии нашли новое применение — и оно связано с криптовалютой

2:12 Your browser does not support the audio element. Экономика

Что делать с майнингом в условиях ограниченных энергетических ресурсов? В России ищут решение: предложено направить криптовалютную индустрию в регионы, где избыток электроэнергии — и одновременно наблюдается спад потребления.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Майнинг

Об этом сообщил глава комитета Госдумы по энергетике Николай Шульгинов, пояснив, что майнинг стоит направлять в места с нефте- и газодобычей, где уже существует энергетическая инфраструктура. Например, обсуждалась томская энергосистема. Там снижено энергопотребление, особенно в северных районах. Это может стать идеальной площадкой для размещения новых мощностей без риска ухудшения тарифной политики.

"Нужно создавать условия, чтобы майнеры уходили в энергоизбыточные регионы. Иначе последствия снижения полезного отпуска повлияют на тариф", — отметил Шульгинов.

Почему не вся страна готова к майнингу

Хотя индустрия способна вырасти до 7 ГВт за три года, далеко не везде она приносит обещанные плюсы. В Бурятии, Хакасии и Забайкалье, по словам Шульгинова, нет ни налоговых поступлений, ни рабочих мест от присутствия майнеров. Вместо этого возможны аварии на сетях и трудности с подключением новых потребителей, включая социальные объекты.

Шульгинов подчеркнул, что учитывать необходимо не только генерацию, но и сетевые мощности. Без этого оценить реальную нагрузку и перспективы регионов невозможно.

Запреты и ограничения

С 2025 года до 2031 года на майнинг наложен полный запрет в ряде регионов: от юга Иркутской области до Дагестана, Ингушетии, Северного Кавказа и территорий новых регионов. В некоторых зонах, включая Бурятию и Забайкалье, запрет действует в пиковые периоды — с 15 ноября по 15 марта.

Однако в Хакасии круглогодичный запрет пока не вводится: энергетического дефицита не прогнозируется. Решения по другим регионам, таким как Забайкалье и Бурятия, отложены.

Уточнения

Майнинг также добыча (от англ. mining — добыча полезных ископаемых) — деятельность по созданию новых структур (обычно речь идёт о новых блоках в блокчейне) для обеспечения функционирования криптовалютных платформ.



Криптовалю́та — разновидность цифровой валюты, учёт внутренних расчётных единиц которой обеспечивает децентрализованная платёжная система (нет внутреннего или внешнего администратора или какого-либо его аналога), работающая в полностью автоматическом режиме.



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