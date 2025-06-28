Россия и Малайзия готовят перелом в туризме — скоро снова полетим напрямую

Россия и Малайзия могут снова соединиться прямыми рейсами уже к концу этого года. Вопрос, который активно обсуждается последние месяцы, наконец-то выходит на финишную прямую.
Об этом сообщил директор по международному продвижению Офиса по туризму Малайзии Акбал Сетия. Он подчеркнул, что решение почти принято, но остаются важные детали.
"Нам нужно проработать вопросы дозаправки бортов, обеспечения безопасности и согласовать маршруты", — объяснил он.
По словам Сетии, прямое сообщение между двумя странами не ново — такие рейсы уже существовали, и сейчас речь идёт именно о восстановлении прежних направлений. Среди них:
"Мы надеемся, что к концу года прямые рейсы всё-таки начнут выполняться", — добавил он, подчеркнув важность этого шага для туристического потока.
"Я не уверен на 100%, но, исходя из достигнутых договорённостей, рассчитываем на запуск до конца года", — уточнил Сетия.
Кроме того, по данным Роскачества, Малайзия и Индонезия готовы признавать российские сертификаты "халяль", что особенно актуально для путешественников и бизнеса.
Мала́йзия (малайск. Malaysia [məlejsiə]) — государство в Юго-Восточной Азии, территория — 330 803 км², состоящее из двух частей, разделённых Южно-Китайским морем — Западная Малайзия и Восточная Малайзия.
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