Россия и Малайзия готовят перелом в туризме — скоро снова полетим напрямую

1:49 Your browser does not support the audio element. Экономика

Россия и Малайзия могут снова соединиться прямыми рейсами уже к концу этого года. Вопрос, который активно обсуждается последние месяцы, наконец-то выходит на финишную прямую.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Взлёт самолёта

Об этом сообщил директор по международному продвижению Офиса по туризму Малайзии Акбал Сетия. Он подчеркнул, что решение почти принято, но остаются важные детали.

"Нам нужно проработать вопросы дозаправки бортов, обеспечения безопасности и согласовать маршруты", — объяснил он.

Авиамаршруты, которые могут вернуться

По словам Сетии, прямое сообщение между двумя странами не ново — такие рейсы уже существовали, и сейчас речь идёт именно о восстановлении прежних направлений. Среди них:

Москва — Куала-Лумпур

Москва — Лангкави и другие курортные города

"Мы надеемся, что к концу года прямые рейсы всё-таки начнут выполняться", — добавил он, подчеркнув важность этого шага для туристического потока. "Я не уверен на 100%, но, исходя из достигнутых договорённостей, рассчитываем на запуск до конца года", — уточнил Сетия.

Дополнительные сигналы: интерес и с малазийской, и с российской стороны

Минтранс РФ ожидает разрешение от властей Малайзии на выполнение рейсов авиакомпанией Red Wings в популярный туристический регион — Лангкави.

В мае 2025 года премьер-министр Малайзии лично посетил российскую экспозицию на выставке LIMA 2025, подтвердив заинтересованность в развитии связей.

Кроме того, по данным Роскачества, Малайзия и Индонезия готовы признавать российские сертификаты "халяль", что особенно актуально для путешественников и бизнеса.

Уточнения

Мала́йзия (малайск. Malaysia [məlejsiə]) — государство в Юго-Восточной Азии, территория — 330 803 км², состоящее из двух частей, разделённых Южно-Китайским морем — Западная Малайзия и Восточная Малайзия.



Возду́шный транспорт — понятие, включающее как собственно воздушные суда, так и необходимую для их эксплуатации инфраструктуру: аэропорты, диспетчерские и технические службы.



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