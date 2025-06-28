США разрывают переговоры с Канадой после удара по американским IT-компаниям

США немедленно прекращают все торговые переговоры с Канадой после того, как эта страна ввела налог на цифровые услуги, напрямую затрагивающий американские технологические компании. Об этом 27 июня в социальной сети Truth Social сообщил президент Дональд Трамп.
Он подчеркнул, что торговля с Канадой и так была крайне сложной, с многолетними пошлинами до 400% на молочные продукты, а теперь новый налог стал "прямым и вопиющим нападением на нашу страну".
По словам Трампа, Канада следует примеру Евросоюза, где также обсуждаются аналогичные меры в отношении США.
В течение недели Вашингтон уведомит Оттаву о новых пошлинах на ведение бизнеса с американской стороны, что, по словам президента, станет ответом на неприемлемые действия канадских властей.
Кана́да (англ. Canada МФА: ; фр. Canada МФА: ) — государство в Северной Америке, крупнейшее по площади на этом континенте и второе по площади в мире. По численности населения 37-е государство в мире (более 41 млн жителей в марте 2024 года).
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