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Новый запрет в Саудовской Аравии: табак и овощи исчезают с полок магазинов

1:42
Экономика

В Саудовской Аравии вступило в силу беспрецедентное постановление, кардинально меняющее правила работы для небольших продуктовых магазинов, известных как Baqalas. Теперь им официально запрещено продавать табак, мясо, фрукты, овощи и даже традиционные финики.

Супермаркет
Фото: commons.wikimedia.org by Bidgee, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Супермаркет

Такое решение приняло Министерство муниципальных и сельских дел и жилищного строительства с целью реорганизации розничной торговли, повышения стандартов общественного здравоохранения и безопасности. Несмотря на то что постановление уже вступило в силу, владельцам таких магазинов дали всего шесть месяцев на полное соответствие новым нормам.

По новым правилам, всё, что касается табачной продукции, свежих фруктов и овощей, мясных изделий и фиников, можно будет найти только в супермаркетах с лицензией или в гипермаркетах, которым разрешено торговать без дополнительных разрешений.

В Baqalas же теперь можно продавать лишь базовые непродовольственные товары вроде зарядных кабелей и предоплаченных карт. Также вводятся новые требования к торговым площадям: 24 м² — минимум для магазинов, 100 м² — для супермаркетов и 500 м² — для гипермаркетов. Тысячи владельцев небольших лавок вынуждены срочно пересматривать ассортимент и искать пути для расширения, чтобы остаться на рынке.

Для покупателей это значит одно — привычные покупки у дома скоро могут стать невозможными. А власти предупреждают: после окончания переходного периода инспекторы начнут массовые проверки, и тем, кто не подчинится, грозят штрафы и закрытие. 

Уточнения

Сау́довская Ара́вия — крупнейшее государство на Аравийском полуострове. Граничит с Иорданией, Ираком и Кувейтом на севере, Катаром и Объединёнными Арабскими Эмиратами на востоке, Оманом на юго-востоке и Йеменом на юге и омывается Персидским заливом на северо-востоке и Красным морем — на западе.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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