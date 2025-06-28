Теперь каждый может владеть SpaceX: началась продажа акций через блокчейн

2:02 Your browser does not support the audio element. Экономика

SpaceX стала ближе к обычным инвесторам. На этой неделе инвестиционная платформа Republic запустила первую в истории возможность приобрести токенизированные дробные акции частной компании Илона Маска.

Фото: spacex.com by Официальный сайт SpaceX, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ангар компании SpaceX в Калифорнии

Это значит, что теперь не только венчурные капиталисты или хедж-фонды, но и частные инвесторы могут вложиться в один из самых амбициозных проектов на планете.

Что именно предлагают?

Republic выпускает цифровые токены, которые представляют собой доли акций SpaceX, привязанные к блокчейну. Они не дают права голоса, но дают доступ к потенциальному росту стоимости компании. Это как иметь билет на корабль, направляющийся к Марсу — пусть и без капитанского мостика.

Технически это не классические акции, а блокчейн-эквивалент владения частью компании. Все операции фиксируются в цепочке блоков — прозрачно, безопасно, без посредников, пишет forbes.com.

Почему это важно?

До сих пор владение долями SpaceX было закрытым клубом — доступ туда имели только избранные. Теперь финансовая "элита" делится местом с обычными инвесторами. Это переломный момент не только для SpaceX, но и для всей инвестиционной индустрии.

Это не просто красивые слова о Web3. Это конкретный инструмент, который меняет саму суть собственности в цифровую эпоху.

Есть ли подводные камни?

Да. Вы не получаете право участвовать в управлении SpaceX — только возможность зарабатывать на росте стоимости. Также остаются ограничения по доступности: токены доступны не для всех, а лишь для определённого круга инвесторов, прошедших отбор.

Интерес к космосу растёт, и вместе с ним — внимание к компаниям вроде SpaceX. Токенизация акций такой компании может стать прецедентом для всего рынка: кто следующий — Stripe? OpenAI?

Уточнения

Space Exploration Technologies Corporation, SpaceX (дословно — «Корпорация технологий освоения космоса», Спэйс-Экс) — американская компания, производитель космической техники. Штаб-квартира — в городе Браунсвилл, Техас, США.



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