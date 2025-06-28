Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Шоу продолжается: как звезда Грэмми справилась с неожиданной проблемой на сцене
Долгий перелёт может закончиться неожиданно — вот что советуют врачи
Испанская Гавана: маршрут по югу Испании, который вы не забудете
Минтранс борется с отвлечением водителей: новые технологии для вашей безопасности на дороге
Скандал вокруг разбитого унитаза: жена Аркадия Укупника оказалась в центре судебного разбирательства
Золотой чай для ума, сердца и кожи: напиток, который заменит ромашку, мяту и даже кофе
Ты включаешь кондиционер — и даже не подозреваешь, что рискуешь
Загородные дома не дорожают уже полтора года — в чём подвох
Забудьте про теории заговора: пирамида в Гизе действительно управляет энергией

Ещё одна страна отказывается от своей валюты: в ЕС станет больше евро

1:57
Экономика

Еврозона расширяется. С 1 января 2026 года Болгария официально откажется от своего национального лева и перейдёт на евро. Решение поддержано лидерами ЕС и ознаменует включение 21-й страны в валютный союз.

Евро
Фото: www.freepik.com by pvproductions is licensed under Free More info
Евро

Остались формальности, вроде одобрения Европарламента и ЕЦБ, — как подчёркивают эксперты, это лишь вопрос времени.

Почему это решение не стало сенсацией?

Дело в том, что курс болгарского лева давно привязан к евро: за один евро стабильно дают 1,95583 лева. Такая фиксация существует в рамках валютного совета, и технически болгарская экономика уже "жила в евро". Поэтому шоковых скачков курса никто не ждёт.

Официальный курс обмена на момент перехода будет утверждён в июле на встрече министров финансов ЕС, пишет portfolio.hu.

Как болгары восприняли новость?

Сдержанно. Согласно свежим данным Евробарометра, половина граждан относится к переходу на евро скептически. Многих пугает возможный рост цен — сценарий, с которым столкнулись жители других стран при аналогичном переходе.

Тем временем власти делают всё, чтобы соответствовать критериям вступления. Например, в мае Болгария резко сократила расходы на больничные — на целых 82,8% — чтобы "пройти" по уровню инфляции.

Кто остался вне еврозоны?

С вступлением Болгарии вне валютного блока остаются всего шесть стран ЕС: Швеция, Польша, Чехия, Венгрия, Румыния и Дания. Однако все они — по разным причинам — пока не спешат присоединяться: где-то не хватает экономических условий, где-то препятствием служит политика.

Уточнения

Е́вро (знак валюты — €, банковский код: EUR) — официальная валюта 20 стран «еврозоны» (Австрии, Бельгии, Германии, Греции, Ирландии, Испании, Италии, Кипра, Латвии, Литвы, Люксембурга, Мальты, Нидерландов, Португалии, Словакии, Словении, Финляндии, Франции, Хорватии, Эстонии). 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Сильный, выносливый, умный — но бесполезный: почему лось так и не стал транспортом для человека
Домашние животные
Сильный, выносливый, умный — но бесполезный: почему лось так и не стал транспортом для человека Аудио 
Полезнее лосося и без запаха — рыба, которую советуют тем, у кого проблемы с сердцем
Еда и рецепты
Полезнее лосося и без запаха — рыба, которую советуют тем, у кого проблемы с сердцем Аудио 
Популярное
Гибрид, которого не должно было быть: медведь нового времени вышел из тени

На стыке тающего севера и исчезающих лесов родился зверь, которого никто не ждал. Его появление — сигнал. Но чего именно?

Гибрид, которого не должно было быть: медведь нового времени вышел из тени
Тьма накроет Землю почти на 8 минут: где случится затмение, которого ждали 12 000 лет
Тьма накроет Землю почти на 8 минут: где случится затмение, которого ждали 12 000 лет
Важный рычаг санкционного давления ликвидирован - Россия запускает завод "Арктик СПГ-2"
Вы спите рядом с кошкой — а она незаметно укорачивает вам жизнь
Зона 51: что скрывали секретные документы об инопланетной базе? Ответ шокирует Игорь Буккер В европейских столицах тайно поддерживают позицию Венгрии и Словакии по Украине Любовь Степушова Возрождение классики: Глеб Матвейчук создал мюзикл Ревизор с невероятными декорациями Анжела Якубовская
То, что нашли в желудке марлина, перевернуло представления об океане и его законах
Тихо, ядовито, мгновенно: 10 рыб, которые опаснее акулы
Прогулка, после которой собака не может ходить: ошибка, которую совершают почти все владельцы
Прогулка, после которой собака не может ходить: ошибка, которую совершают почти все владельцы
Последние материалы
Шоу продолжается: как звезда Грэмми справилась с неожиданной проблемой на сцене
Долгий перелёт может закончиться неожиданно — вот что советуют врачи
Испанская Гавана: маршрут по югу Испании, который вы не забудете
Ещё одна страна отказывается от своей валюты: в ЕС станет больше евро
Минтранс борется с отвлечением водителей: новые технологии для вашей безопасности на дороге
Скандал вокруг разбитого унитаза: жена Аркадия Укупника оказалась в центре судебного разбирательства
Золотой чай для ума, сердца и кожи: напиток, который заменит ромашку, мяту и даже кофе
Ты включаешь кондиционер — и даже не подозреваешь, что рискуешь
Загородные дома не дорожают уже полтора года — в чём подвох
Забудьте про теории заговора: пирамида в Гизе действительно управляет энергией
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.