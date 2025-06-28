Ещё одна страна отказывается от своей валюты: в ЕС станет больше евро

1:57 Your browser does not support the audio element. Экономика

Еврозона расширяется. С 1 января 2026 года Болгария официально откажется от своего национального лева и перейдёт на евро. Решение поддержано лидерами ЕС и ознаменует включение 21-й страны в валютный союз.

Фото: www.freepik.com by pvproductions is licensed under Free More info Евро

Остались формальности, вроде одобрения Европарламента и ЕЦБ, — как подчёркивают эксперты, это лишь вопрос времени.

Почему это решение не стало сенсацией?

Дело в том, что курс болгарского лева давно привязан к евро: за один евро стабильно дают 1,95583 лева. Такая фиксация существует в рамках валютного совета, и технически болгарская экономика уже "жила в евро". Поэтому шоковых скачков курса никто не ждёт.

Официальный курс обмена на момент перехода будет утверждён в июле на встрече министров финансов ЕС, пишет portfolio.hu.

Как болгары восприняли новость?

Сдержанно. Согласно свежим данным Евробарометра, половина граждан относится к переходу на евро скептически. Многих пугает возможный рост цен — сценарий, с которым столкнулись жители других стран при аналогичном переходе.

Тем временем власти делают всё, чтобы соответствовать критериям вступления. Например, в мае Болгария резко сократила расходы на больничные — на целых 82,8% — чтобы "пройти" по уровню инфляции.

Кто остался вне еврозоны?

С вступлением Болгарии вне валютного блока остаются всего шесть стран ЕС: Швеция, Польша, Чехия, Венгрия, Румыния и Дания. Однако все они — по разным причинам — пока не спешат присоединяться: где-то не хватает экономических условий, где-то препятствием служит политика.

Уточнения

Е́вро (знак валюты — €, банковский код: EUR) — официальная валюта 20 стран «еврозоны» (Австрии, Бельгии, Германии, Греции, Ирландии, Испании, Италии, Кипра, Латвии, Литвы, Люксембурга, Мальты, Нидерландов, Португалии, Словакии, Словении, Финляндии, Франции, Хорватии, Эстонии).



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