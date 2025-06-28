ЕС раскололся: Брюссель защищает стейблкоины от Центробанка

В Европе назревает конфликт вокруг будущего цифровых денег. Европейский центральный банк (ЕЦБ) делает ставку на цифровой евро — как на щит от быстро растущего влияния стейблкоинов, особенно иностранных. Но Европейская комиссия, похоже, готова оспорить этот курс, опасаясь, что излишняя зарегулированность может оставить ЕС на обочине финансовой революции.
Цифровой евро всё ещё в стадии пилота, а стейблкоины вроде USDT уже активно используются миллионами. Их ликвидность, скорость и трансграничность делают их неудобной реальностью для ЕЦБ, который предупреждает: такие инструменты угрожают стабильности финансовой системы и подрывают контроль над денежно-кредитной политикой.
В ответ с 2025 года вступил в силу регламент MiCA (Markets in Crypto-Assets), уже приведший к удалению Tether (USDT) с ряда европейских бирж. Но, как показала история, слишком жесткое регулирование может привести к оттоку инноваций — и этим обеспокоен Брюссель.
По информации Financial Times, Еврокомиссия рассматривает возможность мягкого пересмотра правил. Суть — дать больше полномочий национальным регуляторам, которые смогут самостоятельно оценивать риски резервов у эмитентов стейблкоинов. И главное — открыть дорогу для обращения некоторых иностранных стейблкоинов, пока не допущенных в зону евро.
Эта инициатива напрямую противоречит позиции главы ЕЦБ Кристин Лагард, которая ранее на этой неделе напомнила: "Стейблкоины представляют риски для финансовой стабильности, особенно в международном масштабе, и требуют строгого регулирования".
Эксперты опасаются, что слишком консервативный подход сделает ЕС всего лишь "зоной пролета" для криптоиндустрии — между более открытыми США и агрессивно развивающимися странами Азии. В этом контексте Брюссель хочет успеть адаптировать правила до того, как рынок окончательно выберет сторону.
Европе́йский сою́з (Евросою́з, ЕС) — экономическое и политическое объединение 27 европейских государств.
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