ЕС раскололся: Брюссель защищает стейблкоины от Центробанка

2:14 Your browser does not support the audio element. Экономика

В Европе назревает конфликт вокруг будущего цифровых денег. Европейский центральный банк (ЕЦБ) делает ставку на цифровой евро — как на щит от быстро растущего влияния стейблкоинов, особенно иностранных. Но Европейская комиссия, похоже, готова оспорить этот курс, опасаясь, что излишняя зарегулированность может оставить ЕС на обочине финансовой революции.

Фото: commons.wikimedia.org by European Commission, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Европейский союз

Стейблкоины — слишком быстрые для ЕЦБ?

Цифровой евро всё ещё в стадии пилота, а стейблкоины вроде USDT уже активно используются миллионами. Их ликвидность, скорость и трансграничность делают их неудобной реальностью для ЕЦБ, который предупреждает: такие инструменты угрожают стабильности финансовой системы и подрывают контроль над денежно-кредитной политикой.

В ответ с 2025 года вступил в силу регламент MiCA (Markets in Crypto-Assets), уже приведший к удалению Tether (USDT) с ряда европейских бирж. Но, как показала история, слишком жесткое регулирование может привести к оттоку инноваций — и этим обеспокоен Брюссель.

Европейская комиссия готовит альтернативу

По информации Financial Times, Еврокомиссия рассматривает возможность мягкого пересмотра правил. Суть — дать больше полномочий национальным регуляторам, которые смогут самостоятельно оценивать риски резервов у эмитентов стейблкоинов. И главное — открыть дорогу для обращения некоторых иностранных стейблкоинов, пока не допущенных в зону евро.

Эта инициатива напрямую противоречит позиции главы ЕЦБ Кристин Лагард, которая ранее на этой неделе напомнила: "Стейблкоины представляют риски для финансовой стабильности, особенно в международном масштабе, и требуют строгого регулирования".

Европа между США и Азией: не упустить момент

Эксперты опасаются, что слишком консервативный подход сделает ЕС всего лишь "зоной пролета" для криптоиндустрии — между более открытыми США и агрессивно развивающимися странами Азии. В этом контексте Брюссель хочет успеть адаптировать правила до того, как рынок окончательно выберет сторону.

Уточнения

Европе́йский сою́з (Евросою́з, ЕС) — экономическое и политическое объединение 27 европейских государств.



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