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Турецкий поток продолжается: что скрывается за новым соглашением с Россией

1:18
Экономика

Турция проявляет интерес к продлению газового контракта с Россией, и в настоящее время ведется работа на уровне компаний двух стран.

Газ
Фото: commons.wikimedia.org by Tash 02, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Газ

Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.

По его словам, "турецкие партнеры заинтересованы в продлении тех контрактов, которые заканчивают свое действие", и сейчас идет взаимодействие с "Газпромом" на коммерческих условиях. Однако детали по объемам и условиям поставок он не уточнил.

Контракт на поставку газа между дочерней компанией "Газпрома" — "Газпром экспортом" — и турецкой компанией Botas был подписан в конце 2021 года и действует с 1 января 2022 года. Он предполагает поставку до 5,75 миллиарда кубометров газа в год по "Турецкому потоку" на протяжении четырех лет.

Botas — это государственная нефтегазовая компания Турции и один из крупнейших участников рынка природного газа в стране, являясь основным импортером газа из России. Сотрудничество "Газпрома" и Botas позволило успешно реализовать проекты "Голубой поток" и "Турецкий поток", включая строительство транзитного газопровода от Черного моря до границы с Болгарией, согласно РИА Новости.

Уточнения

Ры́нок — совокупность процессов и процедур, обеспечивающих обмен отдельными товарами и услугами между покупателями (потребителями) и продавцами (поставщиками).
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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