Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Летний душ на даче: как создать собственный оазис комфорта на участке
Универсальный рецепт сладкого теста для тартов и песочных пирогов: всего 5 ингредиентов и несколько минут на замес
Хаос в салоне: пассажирка устроила истерику на борту Аэрофлота и потребовала люкс
Контакт глазами или чат-бот: как технологии стали приютом для одиночества
Канье Уэст платит за каждый выход в свет: как Бьянка Цензори превратила контроль в прибыль
Зелёный чай и железо: в какой час он крадёт питательные вещества, не оставляя пользы
Зелёный район будущего: как изменится Варна в ближайшие годы
Ниацинамид: почему этот компонент внезапно оказался в каждой второй сыворотке для лица
Цунами, которое стёрло Аляску: разрушения видно из космоса

Кредиты на 30 лет: как это изменит жизнь россиян

1:12
Экономика

По оценке Банка России, к моменту полного погашения кредита средний возраст 62% ипотечников в стране достигнет 60 лет и более.

Кредит
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Кредит

Эти данные озвучила директор департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова в интервью изданию InvestFuture.

Она отметила, что "средний возраст, в котором планируется погашение ипотеки, смещается вправо" — растет доля заемщиков, которые закроют ипотеку после 60 лет, и в начале года таких было 62%.

По информации ЦБ, банки все чаще выдают долгосрочные кредиты: около 50% ипотек оформляется на срок 25-30 лет. В 2022 году реальный срок погашения составлял в среднем 8 лет, но сейчас заемщики с низкими ипотечными ставками не торопятся досрочно закрывать свои долги.

Основными заемщиками остаются граждане в возрасте 20-40 лет, составляющие 70% всех ипотечных выдач, но увеличение доли пожилых плательщиков связано с ростом сроков кредитования и преобладанием семейной ипотеки.

Уточнения

Заёмщик — сторона по кредитным отношениям, получающая кредитные деньги (кредит) и принимающая на себя обязательство возвратить в установленный срок ссуженную стоимость и уплатить процент за время пользования ссудой.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Эти огурцы просят все, кто пробует: закатка, которая стала семейной легендой
Еда и рецепты
Эти огурцы просят все, кто пробует: закатка, которая стала семейной легендой Аудио 
Земля закрутилась, как волчок: сутки становятся короче, а мы даже не замечаем беду
Наука и техника
Земля закрутилась, как волчок: сутки становятся короче, а мы даже не замечаем беду Аудио 
Акула чует кровь за километры — правда или киношный обман? Наука поставила точку
Домашние животные
Акула чует кровь за километры — правда или киношный обман? Наука поставила точку Аудио 
Популярное
Гибрид, которого не должно было быть: медведь нового времени вышел из тени

На стыке тающего севера и исчезающих лесов родился зверь, которого никто не ждал. Его появление — сигнал. Но чего именно?

Гибрид, которого не должно было быть: медведь нового времени вышел из тени
Тьма накроет Землю почти на 8 минут: где случится затмение, которого ждали 12 000 лет
Тьма накроет Землю почти на 8 минут: где случится затмение, которого ждали 12 000 лет
Вы спите рядом с кошкой — а она незаметно укорачивает вам жизнь
То, что нашли в желудке марлина, перевернуло представления об океане и его законах
Зона 51: что скрывали секретные документы об инопланетной базе? Ответ шокирует Игорь Буккер В европейских столицах тайно поддерживают позицию Венгрии и Словакии по Украине Любовь Степушова Возрождение классики: Глеб Матвейчук создал мюзикл Ревизор с невероятными декорациями Анжела Якубовская
Тихо, ядовито, мгновенно: 10 рыб, которые опаснее акулы
Прогулка, после которой собака не может ходить: ошибка, которую совершают почти все владельцы
Важный рычаг санкционного давления ликвидирован - Россия запускает завод "Арктик СПГ-2"
Важный рычаг санкционного давления ликвидирован - Россия запускает завод "Арктик СПГ-2"
Последние материалы
Цунами, которое стёрло Аляску: разрушения видно из космоса
Гениальный трюк с водой превратит ваш картофель в хрустящие чипсы: рецепт, который вы захотите повторить
Муж Саши Митрошиной впервые объяснил, почему вмешался в дела блогерши: неожиданный поворот
Забудьте о прополке: как заставить свой огород работать на вас
Джинн из бутылки? Учёные создают искусственную ДНК — что это означает для человечества
Материнство не помеха: Юлия Ковальчук вдохновила Арзамасову своим преображением
Неожиданное решение: почему США разрешили российским банкам работать в атомной сфере
Эти скромные бокалы из СССР сегодня приносят владельцам по 300 тысяч рублей
Самые красивые пляжи Ираклиона: от диких до шикарных
Летний кошмар водителя: что делать, если мотор начал греться
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.