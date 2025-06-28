Кредиты на 30 лет: как это изменит жизнь россиян

1:12 Your browser does not support the audio element. Экономика

По оценке Банка России, к моменту полного погашения кредита средний возраст 62% ипотечников в стране достигнет 60 лет и более.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Кредит

Эти данные озвучила директор департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова в интервью изданию InvestFuture.

Она отметила, что "средний возраст, в котором планируется погашение ипотеки, смещается вправо" — растет доля заемщиков, которые закроют ипотеку после 60 лет, и в начале года таких было 62%.

По информации ЦБ, банки все чаще выдают долгосрочные кредиты: около 50% ипотек оформляется на срок 25-30 лет. В 2022 году реальный срок погашения составлял в среднем 8 лет, но сейчас заемщики с низкими ипотечными ставками не торопятся досрочно закрывать свои долги.

Основными заемщиками остаются граждане в возрасте 20-40 лет, составляющие 70% всех ипотечных выдач, но увеличение доли пожилых плательщиков связано с ростом сроков кредитования и преобладанием семейной ипотеки.

Уточнения

Заёмщик — сторона по кредитным отношениям, получающая кредитные деньги (кредит) и принимающая на себя обязательство возвратить в установленный срок ссуженную стоимость и уплатить процент за время пользования ссудой.





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