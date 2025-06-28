Неожиданное решение: почему США разрешили российским банкам работать в атомной сфере

0:57 Your browser does not support the audio element. Экономика

Минфин США продлил срок действия генеральной лицензии, позволяющей нескольким российским подсанкционным банкам, включая Сбербанк, ВТБ и Альфа-банк, проводить операции в сфере гражданской атомной энергетики.

Фото: commons.wikimedia.org by Ralf1969, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ запорожская аэс

Соответствующий документ был опубликован 27 июня и позволяет проводить такие транзакции до 19 декабря 2025 года.

В Минфине отметили, что эта мера направлена исключительно на поддержку гражданских ядерных проектов и не отменяет других действующих санкций.

Интересно, что 30 мая постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что Россия и США продолжают сотрудничество в области мирного атома, несмотря на санкции. Россия поставляет в США обогащенный уран и изотопную продукцию для медицинских и промышленных нужд.

Уточнения

Лице́нзия (от лат. liсentia «право») — разрешение на право либо право на выполнение некоторых действий, которое может удостоверяться (подтверждаться) одноимённым документом. На практике лицензиями также сокращённо именуются лицензионные договоры (соглашения), предусматривающие выдачу частноправовых лицензий.



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