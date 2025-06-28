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Nike меняет стратегию: почему компания уходит из Китая

1:47
Экономика

Nike, крупнейший производитель спортивных товаров в США, объявил о планах снизить долю своего производства в Китае.

Подписание договора
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Подписание договора

Это решение связано с попытками избежать убытков от повышенных импортных пошлин, введенных Дональдом Трампом.

26 июня компания представила свои финансовые результаты за четвертый квартал 2025 года и весь финансовый год. Выручка составила $46,3 млрд, что на 10% меньше, чем в предыдущем году, а квартальная выручка снизилась на 12% до $11,1 млрд. Чистая прибыль также значительно сократилась — на 44% до $3,2 млрд за год и на 86% до $211 млн за квартал.

Эти результаты стали одними из самых слабых для Nike за последнее время, и компания переживает кризис из-за неудачных решений прежнего руководства. В сентябре прошлого года новым гендиректором стал Элиотт Хилл, который заявил о начале активной трансформации компании и о надежде увидеть результаты антикризисной программы к концу текущего года.

Торговая война между США и Китаем, вызванная тарифной политикой Трампа, также негативно сказалась на Nike. Компания прогнозировала падение продаж из-за новых импортных тарифов и планирует снизить производство в Китае с текущих 16% до менее 10% к маю 2026 года.

Несмотря на слабые финансовые результаты, инвесторы позитивно восприняли планы Nike по сокращению производства в Китае, и акции компании выросли на 10% на внебиржевых торгах, согласно "Ъ".

Уточнения

Тари́ф (от араб. تعريف‎ — «определение») или устар. та́кса (от нем. Тахе ← лат. taxare — «оценивать») — ставка или система ставок оплаты (платёж) за различные производственные и непроизводственные услуги, предоставляемые компаниями, организациями, фирмами и учреждениями.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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