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Инфляция замедляется, но ЦБ всё равно осторожничает — вот почему

1:42
Экономика

Центральный банк России сохраняет осторожный подход к смягчению денежно-кредитной политики.

Деньги
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Деньги

Советник председателя ЦБ Кирилл Тремасов заявил, что банк продолжит снижать ключевую ставку, но только после того, как убедится в устойчивости замедления инфляции. Он отметил, что существуют как внутренние, так и внешние риски, которые продолжают влиять на экономическую ситуацию.

Тремасов подчеркнул, что хотя замедление инфляции очевидно, необходимо убедиться в его устойчивости, прежде чем принимать решения о дальнейшем снижении ставки. В июне Банк России неожиданно снизил ключевую ставку на 100 базисных пунктов, до 20% годовых, но в дальнейшем будет действовать осторожно.

Прогноз ключевой ставки на 2025 год составляет 19,5-21,5%, с возможностью снижения к концу года, при условии, что не произойдут неожиданные экономические шоки. Он также отметил проинфляционные риски, связанные с рынком труда, где уровень безработицы в России составляет всего 2%. Это создает давление на рост зарплат, что, в свою очередь, может привести к инфляции.

Проблема в том, что рост зарплат должен соответствовать росту производительности труда, иначе предприятия могут столкнуться с трудностями. Тремасов также упомянул о высоких рисках со стороны мировой экономики, включая торговые войны, которые могут замедлить глобальный экономический рост и повлиять на цены на сырье, что также может отразиться на инфляции в России, согласно ТАСС.

Уточнения

Инфля́ция (с лат. inflatio «вздутие») — устойчивое повышение общего уровня цен на товары и услуги; процесс обесценивания денег, падение их покупательной способности вследствие чрезмерного выпуска (эмиссии) или сокращения товарной массы в обращении при неизменном количестве выпущенных денег.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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