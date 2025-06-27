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Банки манипулируют ставками: что решил сделать регулятор, чтобы остановить это

1:08
Экономика

ЦБ РФ пригрозил банкам, что если они продолжат вводить клиентов в заблуждение относительно условий вкладов, то могут быть внесены поправки в закон или разработан специальный банковский стандарт.

офис банка
Фото: wikimedia.org by Rakoon, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
офис банка

В своих ответах на вопросы подписчиков в телеграм-канале регулятор отметил, что многие банки навязывают дополнительные условия для получения повышенной ставки по вкладам, такие как обороты по карте или наличие минимального остатка на счетах.

ЦБ подчеркнул, что клиентам следует помнить: если их текущий банк не ценит лояльность, есть возможность перейти в другой с более выгодными условиями. Регулятор напомнил, что закон позволяет переводить до 30 млн рублей в месяц между банками, и рекомендовал использовать финансовые маркетплейсы, находящиеся под контролем ЦБ.

ЦБ также выпустил рекомендации для банков по честному информированию о вкладах и следит за их соблюдением. В случае необходимости они готовы вносить изменения в законодательство или вводить новые стандарты, согласно "Интерфаксу".

Уточнения

Банковский вклад (или банковский депозит от лат. depositum — вещь на хранении) — сумма денег, переданная лицом кредитному учреждению с целью получить доход в виде процентов, образующихся в ходе финансовых операций со вкладом.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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