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Военные расходы на пике: кто в мире тратит больше всех

Экономика

По мнению политолога-американиста Малека Дудакова, увеличение оборонного бюджета США до 1,01 триллиона долларов обусловлено необходимостью конкуренции с Китаем в сфере вооружений.

США и КНР
Фото: https://twitter.com/USTradeRep/status/1113547417213906944 by U.S. Trade Representative is licensed under Executive Office of the President of the United States
США и КНР

Эксперт подчеркнул, что для сохранения лидирующих позиций США требуется наращивание объемов производства вооружения. Дудаков отметил, что Пентагон испытывает дефицит запасов, в частности, нехватку ракет для систем ПВО и артиллерийских боеприпасов. По его словам, США должны активизировать усилия по увеличению производства оружия, чтобы не отставать от Китая, который активно разрабатывает, например, гиперзвуковое оружие, пишут Известия.

Дудаков выразил уверенность в дальнейшем ухудшении американо-китайских отношений и отсутствии перспектив снижения напряженности в ближайшем будущем. Он считает, что обе страны уже вовлечены в новую "холодную войну".

Политолог также отметил общемировую тенденцию к росту военных расходов. Он указал на то, что Китай ежегодно увеличивает свои расходы на оборону на 7-8%. Аналогичная тенденция наблюдается в Европе, Индии и на Ближнем Востоке в связи с текущей эскалацией.

Уточнения

Дефици́т (лат. deficit «недостаёт», deficio «нищать, беднеть») — недостача; недостаточность чего-либо.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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