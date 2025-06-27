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1,2 трлн прибыли, но без дивидендов: почему акционеры Газпрома проголосовали против выплат

2:06
Экономика

Несмотря на зафиксированную прибыль в размере 1,2 трлн рублей за 2024 год, акционеры "Газпрома" проголосовали против выплаты дивидендов, пишет EADaily.

Газпром
Фото: commons.wikimedia.org by NIS ad, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Газпром

Решение было принято заочным голосованием на общем собрании акционеров компании.

В "Газпроме" сообщили, что собрание акционеров приняло решение не объявлять и не выплачивать дивиденды по результатам деятельности компании в указанный период.

Ранее заместитель председателя правления Фамил Садыгов отмечал, что чистая прибыль группы компаний достигла 1,219 трлн рублей, в отличие от убытков, понесенных в 2023 году. Садыгов подчеркнул, что на прибыль повлияло снижение отрицательных курсовых разниц, а также увеличение доходов от размещения денежных средств, компенсировавшее рост процентных расходов. Скорректированная чистая прибыль составила 1,433 трлн рублей, что вдвое превышает показатель предыдущего года.

Эксперты полагают, что отказ от дивидендов обусловлен высокой налоговой нагрузкой "Газпрома", включая доплату по НДПИ в размере 50 млрд рублей в год. Также, на решение повлияло сокращение экспортных доходов из-за падения поставок газа в Европу. При этом у компании сохраняются обязательства по газификации российских регионов и реализации крупных инфраструктурных проектов.

Новость о невыплате дивидендов вызвала снижение стоимости акций "Газпрома" на 0,5%, до 126 рублей за акцию.

Алексей Гривач, замдиректора ФНЭБ, отметил, что у компании приоритетные инвестиционные и социальные задачи, в то время как экспортная выручка снижается, особенно в связи с прекращением украинского транзита. В таких условиях поддержание инвестиционной привлекательности акций не является первостепенной задачей.

Уточнения

А́кция (нем  Aktie, от лат. actio — [помимо прочего] право (на что-то), которое может быть отстояно в суде) — эмиссионная ценная бумага, доля владения компанией, закрепляющая права её владельца (акционера) на получение части прибыли акционерного общества в виде дивидендов, на участие в управлении акционерным обществом и на часть имущества, остающегося после его ликвидации, пропорционально количеству акций, находящихся в собственности у владельца.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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